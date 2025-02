La Caisse nationale d’Assurance Maladie (CANAM) joue un rôle central dans la gestion de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) au Mali. Fidèle à sa mission, son Directeur Général, le Médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé, met tout en œuvre pour faire de la CANAM une institution de référence en matière de protection sociale.

Seule structure, dans le domaine de la Protection sociale, certifiée ISO 9001 version 2015 au Mali, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) est un modèle de gestion saine et efficace. Depuis quelques années, elle multiplie les initiatives pour améliorer ses prestations et renforcer la qualité des services aux assurés. Cette certification atteste son engagement en faveur de l’efficience et de la rigueur dans la gestion des fonds publics.

Lutte contre la fraude : un impératif pour garantir la pérennité du système

Conscient des défis liés à la préservation des ressources de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), le Directeur Général, le Médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé, à l’instar de ses prédécesseurs, a fait de la lutte contre la fraude son cheval de bataille. Des outils de détection et de contrôle ont été mis en place afin d’identifier et de sanctionner toute tentative de manipulation du système. En 2024, des mesures sévères ont été prises à l’encontre de prescripteurs, des centres de santé et de pharmacies indélicats. L’organisme de sécurité sociale rappelle ainsi aux prestataires de santé l’importance d’une prescription rationnelle et éthique.

Vers une meilleure accessibilité des services de santé

L’amélioration continue des services reste une priorité pour la CANAM. Sous la direction du Général Dembélé, le nombre d’immatriculés progresse chaque année. En 2025, l’objectif est d’enregistrer 85 000 nouveaux assurés des secteurs public et privé.

Pour rapprocher davantage les services de santé des bénéficiaires, la CANAM prévoit en 2025 le conventionnement de 50 nouveaux établissements de santé, publics et privés. Cette initiative vise à élargir son réseau de prestataires et à garantir une meilleure couverture sanitaire à travers le pays.

La CANAM s’efforce également à faciliter l’accès aux cartes AMO pour les assurés. Par ailleurs, convaincue que la qualité des services dépend des compétences de son personnel, la direction générale de l’organisme de sécurité sociale a mis en place un programme de formation continue. Plusieurs dizaines de travailleurs ont ainsi bénéficié de sessions de renforcement de capacités pour répondre efficacement aux exigences du secteur.

Une institution en marche vers l’excellence

Sous la direction éclairée du Médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé, la CANAM s’affirme comme un pilier essentiel de la sécurité sociale au Mali. Par sa gestion rigoureuse, ses actions concrètes contre la fraude et son engagement en faveur de l’innovation, elle se positionne comme un modèle d’efficacité et de transparence dans la gestion. Plus qu’une simple institution, la CANAM incarne aujourd’hui un espoir pour l’avenir de la protection sociale dans notre pays.

Abdrahamane SISSOKO

