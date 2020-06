Contribution du PRD dans la riposte contre la Covid-19 : 600 masques lavables pour les six secteurs de Lafiabougou

Dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus, la présidente du Parti pour le renouveau et le développement (PRD), Assétou Sangaré a procédé à la distribution de 600 masques lavables aux six secteurs de Lafiabougou (commune IV du district de Bamako). C’était au cours d’une cérémonie en présence de plusieurs cadres du parti et des femmes leaders des six secteurs.

Selon la présidente du parti, notre pays traverse une période difficile actuellement surtout avec l’apparition de cette maladie. Et d’ajouter que malgré que notre pays soit parmi les derniers touchés par la pandémie, la réalité est là, la Covid-19 existe dans notre pays et nous dénombrons malheureusement plusieurs centaines de cas confirmés. « Sachant les réalités de cette maladie et ses ravages à travers le monde surtout dans les pays les plus développés, nous sommes d’accord avec la politique que la prévention reste la meilleure façon de se protéger », a-t-elle martelé.

À l’en croire, c’est pourquoi son parti a pris l’initiative de faire confectionner 600 masques lavables par les tailleurs locaux, notamment l’Association multifonctionnelle des tailleurs de Lafiabougou, qui sont les partenaires et les accompagnateurs du PRD dans sa lutte contre la Covid-19.

Elle a saisi l’occasion pour sensibiliser les bénéficiaires sur les mesures préventives de la Covid-19 en les invitant au respect strict de celles-ci. « Je tiens à informer la population malienne que cette maladie existe, je l’incite au respect strict des mesures barrières, à laver régulièrement les mains au savon, à l’utilisation des gels hydroalcooliques et surtout à porter les masques », a-t-elle conclu.

Mama PAGA

