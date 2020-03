Le Syndicat des Médecins du Mali (SY.ME.MA) a adressé, le 30 mars 2020, une correspondance au ministre de la santé et des affaires sociales pour exprimer son indignation face à la pénurie, voire l’absence de matériels de protection pour les Médecins et autre personnel sanitaire contre le COVID 19. « Nous exigeons sans délai la distribution rapide et suffisante de matériels de protection aux Médecins/ Personnel de santé du secteur public et privé afin que nous puissions accomplir efficacement notre mission régalienne », a souligné le secrétaire général du Syndicat des Médecins du Mali (SY.ME.MA) par intérim, Dr Boubacar NIARE qui nous disait, hier mardi 31 mars 2020, dans l’après midi qu’il suffit de faire un tour dans les centres de santé et dans les hôpitaux pour se rendre compte de la réalité des choses.

«Monsieur le Ministre, le Syndicat des Médecins du Mali. SY.ME.MA vient par la présente vous faire part de son inquiétude de son indignation face à la pénurie, voire l’absence de matériels de protection pour les Médecins et autre personnel sanitaire contre le COVID 19 dans les structures sanitaires sur toute l’étendue du territoire national. Nous rappelons qu’un Médecin est déjà contaminé, si les dispositions ne sont pas prises, la situation serait catastrophique », révèle la correspondance du SYMEMA en date du 30 mars adressée au ministre de la santé et des affaires sociales. Selon le secrétaire général du SYMEMA par intérim, Dr Boubacar NIARE, un Médecin/Agent de Santé contaminé est une menace, un grand risque pour ses malades et pour sa propre famille innocente. « Nous exigeons sans délai la distribution rapide et suffisante de matériels de protection aux Médecins/ Personnel de santé du secteur public et privé afin que nous puissions accomplir efficacement notre mission régalienne », a souligné le secrétaire général par intérim, Dr Boubacar NIARE. Contacté, hier mardi 31 mars 2020, dans l’après midi, par le Républicain, le secrétaire général du Syndicat des Médecins du Mali (SY.ME.MA) par intérim, Dr Boubacar NIARE a fait savoir qu’il suffit de faire un tour dans les centres de santé et dans les hôpitaux pour se rendre compte de la réalité des choses. «Nous sommes dans la logique de tenir un point de presse mais nous accordons un peu de temps à l’Etat afin de lui permettre de réagir à notre correspondance. Il suffit de faire un tour dans les centre de santé et dans les hôpitaux pour poser des questions et remarquer les conditions dans lesquelles les gens travaillent », a-t-il conclu.

Le ministère de la Sante et des Affaires Sociales a communiqué hier, 31 mars 2020, que les services de santé ont enregistre 3 nouveaux cas de COVID 19. « Ces 3 nouveaux cas portent à 28, le nombre total de cas enregistrés au Mali, pas de nouveau cas de décès. Tous les autres cas enregistrés sont actuellement pris en charge dans nos sites de traitement. Par ailleurs, 554 personnes-contact sont identifiés. Les recherches continuent pour retrouver d’autres personnes-contact », précise le communiqué du ministère de la santé.

Aguibou Sogodogo

