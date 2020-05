Coronavirus: l’Afrique face à la pandémie le jeudi 28 mai

La décision finale de poursuivre dans la durée le traitement revient au comité scientifique national, qui se prononcera dans les prochains jours.

La pandémie de la Covid-19 continue à se répandre en RDC. Kinshasa reste la province la plus touchée, mais Gombe, le centre des affaires de la capitale n’est plus l’épicentre de l’épidémie qui s’étend sur d’autres communes. Six autres provinces du pays ont également enregistré des cas.

À Kinshasa, la zone de santé de Kokolo enregistre désormais le plus grand nombre de cas de coronavirus de la capitale. Avec 273 malades recensés. Il s’agit pour la plupart de cas des détenus de la prison militaire de Ndolo. Au regard des statistiques, les quartiers populaires semblent encore épargnés, contrairement aux communes de Lemba, Limete ou encore Ngaliema.

L’épidémie commence également à toucher le reste du pays. Après la capitale, la province voisine du Kongo central est la deuxième la plus affectée avec environ 200 cas des contaminations, qui selon les sources du ministère de la Santé, viendraient de Kinshasa. Il y a aussi le Nord-Kivu et ses 35 cas. Dans cette province, les premiers malades seraient venus des pays voisins, le Kenya et l’Ouganda. La ville de Goma, ainsi que les agglomérations de Kiwanja et de Rutshuru-centre sont désormais isolés pour 14 jours. Le Sud-Kivu est également touché avec 16 cas. La commune d’Ibanda, à Bukavu, sera désormais isolée du reste de la ville. Et enfin la province minière du Haut-Katanga, frontalière avec la Zambie, a dépassé la barre de 20 cas dont la majorité sont à Lubumbashi.

L’état d’urgence sanitaire proclamé le 24 mars 2020 a été à nouveau prorogé jusqu’au 6 juin prochain.

Le gouvernement centrafricain a pris plusieurs mesures pour lutter contre le nouveau coronavirus, lors d’une réunion de comité technique du Covid-19. Sur sa page Facebook, le Premier ministre Firmin Ngrebada, a annoncé que « vu la persistance des comportements irresponsables observés depuis et susceptibles d’aggraver la propagation de la maladie », des sanctions seraient prises. Celles-ci prévoit des peines de prison allant de 1 à 3 mois ferme.

Par ailleurs, ce comité technique a décidé de généraliser le port du masque à compter de la semaine prochaine dans les transports en commun, dans les « lieux fermés » et auprès des forces de défense et de sécurité. Le ministère de la Santé souligne que dix millions de de masques seraient distribués dans l’ensemble de ce pays de cinq millions d’habitants. Pour le moment, la RCA, où les infrastructures sanitaires sont quasi inexistante, résiste plutôt bien à la pandémie avec 702 cas détectés et une seule personne décédée.

Aucun assouplissement annoncé en Côte d’Ivoire

C’est un communiqué de quelques lignes qui indique sans plus d’explication que l’état d’urgence, la fermeture des frontières, l’isolement du grand Abidjan, sont maintenus jusqu’au dimanche 14 juin prochain. Idem pour les bars, boites de nuit, cinémas et salles de spectacles qui garderont le rideau baissé jusqu’à cette même date.

Le dernier Conseil national de sécurité avait fixé comme échéance le 31 mai et nombreux sont les Ivoiriens qui s’attendaient à voir toutes ces restrictions, ou une partie d’entre elles, levées dimanche prochain. Il faudra donc encore attendre.

Le 18 mai des représentants des secteurs de la nuit et des débits de boissons avaient eu l’occasion d’exprimer au ministre du tourisme et des loisirs Siandou Fofana, leur détresse. Les bars et boites de nuit sont de petites entreprises sans trésorerie qui ont souvent du licencier leur personnel dès la fermeture imposée le 23 mars. Le ministre les avait incité à réclamer les aides proposées dans le cadre du fonds de soutien gvtal de 150 milliards de FCFA aux PME.

Les thèses conspirationnistes anti-Bill Gates résonnent puissamment en Afrique

Profits, contrôle des populations… Les accusations visant la Fondation Bill et Melinda Gates, très active dans la recherche sur les maladies et les vaccins sur le continent, ne sont pas nouvelles. Mais la pandémie, qui a fait plus de 352 000 morts dans le monde au 27 mai, leur a offert une nouvelle caisse de résonance, comme le montre le cas singulier d’une publication au Kenya. Le 15 mars, le gouverneur de Nairobi, Mike Sonko, diffusait une vidéo de Bill Gates accompagnée du commentaire : « Bill Gates nous avait parlé du corona virus 2015 » (sic).

On y voyait le fondateur de Microsoft prévenant que le monde n’était pas préparé pour faire face à une épidémie mondiale. Dans cette séquence tirée d’une conférence des TED Talks il y a cinq ans, aucune mention du coronavirus, ni du Covid-19. Cette publication a pourtant connu une viralité record. Avec plus d’un million de partages et plus de 38 millions de vues, elle est devenue le post concernant Bill Gates le plus prolifique durant la pandémie, selon l’outil d’analyse des réseaux sociaux CrowdTangle.