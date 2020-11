Coronavirus: le vaccin de Pfizer et Biontech “efficace à 90%” selon des données partielles

Les deux laboratoires américain et allemand, associés dans cette recherche, ont dévoilé une première analyse intermédiaire encourageante, mais qui demande confirmation.

COVID-19 – La route sera longue, mais la recherche s’accélère dans la course pour la commercialisation d’un vaccin contre le coronavirus. Pfizer et Biontech ont publié, ce lundi 9 novembre, un communiqué conjoint dans lequel les deux laboratoires affirment que leur vaccin est “efficace à 90%”. Cela après la première analyse intermédiaire de leur essai de phase 3 lancée fin juillet, la dernière étape avant une demande d’homologation auprès des autorités. Cette “efficacité vaccinale” a été mesurée en comparant le nombre de participants infectés par le nouveau coronavirus dans le groupe qui a reçu le vaccin et dans celui sous placebo, “sept jours après la deuxième dose” et 28 jours après la première, ont-ils expliqué. Ces données ne sont pas disponibles en détail et cette analyse préliminaire a été réalisée sur très peu de cas (94 personnes infectées parmi les cobayes de l’essai). C’est donc une très bonne nouvelle, mais une nouvelle à confirmer sur un échantillon plus large. “Un pas en avant significatif pour le monde” “Plus de huit mois après le début de la pire pandémie en plus d’un siècle, nous pensons que cette étape représente un pas en avant significatif pour le monde dans notre bataille contre le Covid-19”, a déclaré le président-directeur général de Pfizer, Albert Bourla. “Le premier ensemble de résultats de notre essai de vaccin Covid-19 de phase 3 fournit la preuve initiale de la capacité de notre vaccin à prévenir le Covid-19”.`

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Sur la base de projections, les entreprises ont déclaré qu’elles prévoyaient de fournir jusqu’à 50 millions de doses de vaccins dans le monde en 2020 et jusqu’à 1,3 milliard de doses en 2021.

Dans une grande partie du monde, les taux d’infections au Covid-19 atteignent des niveaux records, les unités de soins intensifs des hôpitaux se remplissent et le nombre de morts ne cesse d’augmenter.

SOURCE: https://www.huffingtonpost.fr/

Commentaires via Facebook :