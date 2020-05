C’est l’esplanade du restaurant Chick cheeken sise à Quinzamboubou qui a abrité, hier vendredi, la remise de kits sanitaires au président de la Chambre du commerce et de l’industrie de Bamako.

-Maliweb.net- Ce don remis est composé de masques et de matériels médicaux de pulvérisation d’un montant d’environ 6 Millions de FCFA. Pour le président de l’association des chinois au Mali, Yan Hongpeng, ce don s’inscrit dans le cadre de la participation de la communauté Chinoise au Mali à l’élan de solidarité nationale, contre la pandémie du Covid-19. Il est surtout, selon lui, une nouvelle manifestation de l’amitié traditionnelle et de la coopération amicale entre les deux peuples.

Le président de l’ACM de poursuivre que l’association vise « à aider les marchands maliens à acheter des produits chinois sur place, pour leur permettre d’économiser beaucoup d’argent, et à coordonner les problèmes économiques entre les hommes d’affaires maliens et chinois ». A ses dires, l’amitié traditionnelle sino-malienne, créée et entretenue par plusieurs générations de dirigeants de nos pays, est un trésor pour nos deux peuples. C’est pourquoi, dira-t-il, il est du devoir commun de tous de consolider et de développer cette relation d’amitié et de coopération.

Représentant les commerçants, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Bamako a rendu hommage à la coopération sino-malienne en indiquant que c’est dans les moments difficiles qu’on reconnaît ses meilleurs amis. Il a exprimé sa reconnaissance aux chinois résidant au Mali d’avoir répondu avec promptitude à l’initiative du Président de la République de doter chaque malien, un masque. Les dons aussitôt remis aux responsables des commerçants Maliens ont été directement mis à la disposition d’une équipe de distribution qui a pris le chemin du grand marché de Bamako.

Crée depuis le 13 mai 2018, l’Association des Chinois au Mali compte aujourd’hui plus de 3000 membres. Il organise chaque année, des activités sportives telles que des matchs de basket-ball, des matchs de badminton, en collaboration avec des Maliens.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :