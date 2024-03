Crise de carte AMO : Une rupture pénalisante

Depuis plusieurs mois, la Caisse nationale d’assurance maladie (Canam) ne délivre plus de nouvelles cartes. La fameuse carte AMO n’est plus accessible, un gravissime dommage pour nombre d’usagers.

Certains parlent de trois mois, d’autres un peu plus que s’est installée une grave crise de cartes AMO. Cette carte à puce qui permet aux assurés à l’Assurance maladie obligatoire (AMO) de bénéficier des soins ambulatoires pour eux-mêmes et leurs ayants droit dans les Centres de santé, hôpitaux et cliniques de la place.

Ainsi le précieux sésame n’est plus délivré depuis assez longtemps. Du coup, c’est la croix et la bannière pour les nouveaux assurés, leurs familles ainsi que leurs enfants ayant atteint l’âge (10 ans) de renouveler leur carte avec empreinte digitale, à mettre la main sur ce qui leur revient de droit.

Selon un agent de la Canam, depuis sa création, la confection des cartes AMO se passait à l’extérieur du pays. En toute bonne foi, le marché a été réattribué à une entreprise malienne pour amoindrir les coûts de fabrication et les frais d’approche. Contre toute attente, l’entreprise choisie pour les besoins de la cause a été techniquement défaillante.

Les conséquences se sont vite fait sentir sur les cartes produites. Celles-ci sont devenues illisibles, par les machines de la Canam qui ne les reconnaissaient plus. Il fallait repartir à la case départ pour façonner de nouvelles cartes et les mettre rapidement à la disposition des clients. C’est ce remue-ménage inattendu qui est à la base de la crise ambiante préjudiciable à bien de personnes aujourd’hui aussi bien qu’à la Canam.

Pour pallier la crise, les responsables de la Canam ont mis en place un système qui permet aux demandeurs de nouvelles cartes, de bénéficier des services de l’AMO. Selon notre interlocuteur, il s’agit tout simplement pour l’utilisateur en cas de besoin, de se rendre à la Canam, prendre une fiche sur présentation du récépissé de la demande de la nouvelle carte. En attendant, cette même fiche passe comme une carte AMO aux différents guichets Canam.

Mais à quand véritablement le bout du tunnel ? Des assurances sont données çà et là faisant état de la disponibilité des nouvelles cartes. Toutefois il n’y a aucune information sur leur distribution, qui ne saurait non plus durer, selon le même agent que nous avons interrogé. « Patience et longueur de temps font plus de gloire que de rage », dit le poète.

Abdrahamane Dicko

