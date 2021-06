Dr. Amah Klutse, chef de la section eau, assainissement et hygiène à l’UNICEF : « Il faut briser le tabou en sensibilisant sur l’hygiène menstruelle»

Chaque 28 mai est célébrée la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle des jeunes filles. Cette année, la célébration a été délocalisée à Koutiala afin de mieux sensibiliser la communauté rurale. Dr. Amah Klutse, Chef de la section Eau, Assainissement et Hygiène à l’Unicef au Mali explique ce choix pour Koutiala.

Mali Tribune : Pourquoi vous avez choisi la région de Koutiala pour organiser cette Journée mondiale de l’hygiène menstruelle?

Amah Klutse : L’Unicef et ses partenaires ont voulu organiser cette Journée mondiale de l’hygiène menstruelle dans la région de Koutiala pour plusieurs raisons.

Primo, mener l’action au plus près des populations qui vivent au quotidien les causes que nous défendons notamment l’accès aux droits les plus fondamentaux pour les personnes vulnérables, les enfants et les femmes non seulement en interagissant avec eux mais également et pour être avec eux au cœur de l’action et de la réalité du terrain.

Secundo, La région de Koutiala concentre une partie de nos interventions en matière d’accès à l’eau, à l’assainissement et l’hygiène dans les communautés et dans les écoles et centres de santé, et pour lesquelles nous avons obtenu des résultats tangibles, c’est aussi l’occasion de montrer comment l’Unicef et ses partenaires font la différence sur le terrain.

Et tertio, c’est l’occasion de mobiliser les différentes acteurs et décideurs, la société civile, l’ensemble de la population, tant au niveau régional que national autour de la thématique de gestion de l’hygiène mensuelle pour plus d’action.

Mali Tribune : Parler des règles et l’hygiène menstruelle constituent toujours un tabou au Mali. Comment briser ce tabou?

Dr. A. K. : Nous sommes à une époque où si on veut tourner autour des tabous sans se poser des questions sur les réels problèmes que cela engendre, c’est se faire du mal sur le long terme sans s’en rendre compte, et pour cela, nous n’aurons qu’à gérer les conséquences désastreuses. Imaginez une fille qui a un avenir brillant et prometteur, abandonne l’école du jour au lendemain, et ses rêves sont brisés juste à cause du fait qu’ayant eu ses menstrues à l’école et la manière dont cela a été gérée décide de ne plus aller à l’école parce qu’elle a causé des injustices dont elle a été victime.

Pour répondre à votre question, on ne peut briser le tabou que lorsque nous avons le courage d’en parler afin de toucher du doigt certaines réalités, approfondir les connaissances sur le sujet, sensibiliser les personnes concernées, et avoir le courage de prendre les mesures qui s’imposent. La gestion de l’hygiène menstruelle en milieu scolaire fait appel à plusieurs niveaux de considération : la gestion au niveau de la famille avec les parents, la gestion au niveau de l’administration scolaire en termes de mesures prises pour offrir un environnement favorable, la gestion au niveau des élèves eux-mêmes.

Mali Tribune : Beaucoup de filles et femmes n’ont pas accès à des protections hygiéniques, comment faire pour y remédier ?

Dr. A. K. : Plusieurs opportunités s’offrent aujourd’hui pour accéder aux protections/serviettes hygiéniques. Mais la meilleure c’est de trouver les protections/serviettes hygiéniques la plus adaptée et accessible, facile à utiliser qui tient compte des réalités socio-économiques et culturelles des utilisatrices. Si on doit remédier au problème d’accès, la solution doit provenir des usagers eux-mêmes et se focaliser sur la solution la mieux adaptée sans chercher à réinventer la roue.

Mali Tribune : Après cette journée, qu’elles seront vos attentes?

Dr. A. K. : Ce que nous attendons après cette journée, c’est une prise de conscience collective que la problématique de la gestion de l’hygiène menstruelle n’est pas un sujet tabou. On est conscient aujourd’hui qu’une gestion inappropriée de ce problème est l’une des causes de l’abandon scolaire des filles. Donc toute action que les différentes parties concernées : les politiques, les décideurs, les partenaires techniques et financiers, les autorités locales, administratives et religieuses, la société civile, le secteur privé, etc., peuvent entreprendre afin d’y remédier n’est pas moindre mais ça compte. Nous appelons à l’action !

Propos recueillis par

Aïchatou Konaré

(envoyée spéciale)

JOURNEE MONDIALE DE L’HYGIENE MENSTRUELLE

Plus de tabou, ni de silence

Financée par l’Union européenne à travers le projet PAIS en appui avec l’Unicef, la 8e édition de la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle a été célébrée le vendredi 18 juin 2021 dans la Commune rurale de Sincina, région de Koutiala. L’objectif de cette journée vise à briser le silence, en sensibilisant afin de changer les normes sociales négatives autour de la gestion de l’hygiène menstruelle. Le thème national portait sur : « Plus d’action et investissement pour la santé et l’hygiène menstruelle ».

Le choix du jour, le 28e du mois, a été effectué en pensant à la durée moyenne d’un cycle menstruel. Le mois de mai est quant à lui le 5e de l’année, soit le nombre de jours moyen de la durée des règles.

Ainsi l’école fondamentale de Sincina a servi de cadre pour magnifier cette journée qui consiste à interpeller les décideurs afin d’améliorer les infrastructures sanitaires en milieu scolaire dans le but d’augmenter la fréquentation scolaire des filles, leur participation et leur maintien à l’école, même pendant leurs règles.

Toutefois, le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (Unicef) estime qu’en Afrique, 66 % des filles ne disposent pas d’une bonne information sur la question de menstruation avant d’être confrontées à leurs premières règles, ce qui rend l’expérience négative, et parfois traumatisante. La même source indique que sur le continent africain, une fille en âge de scolarisation sur dix s’absente régulièrement de l’école pendant ses règles.

« Cette célébration est un moment d’engagement qui nous conduira résolument vers des actions tangibles, soutenues et durables pour assurer le bien-être des jeunes filles qui autant que les garçons doivent contribuer au développement du Mali. Ainsi le nouveau programme de la coopération d’action Mali-Unicef 2020-2024 vise à l’amélioration de l’éducation des enfants et la scolarisation des enfants hors de l’école, en contribuant à une offre éducative inclusive dans un environnement protecteur sûr et propre », explique Dr. Amah Klutse, de l’Unicef. Il ajoute : « L’amélioration de l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans les communautés au profit de tous les enfants non-scolarisés et scolarisés. Ainsi 72 000 kits de gestion d’hygiène menstruelle seront remises au profit des adolescentes qui amorcent leur puberté (c’est-à-dire la tranche d’âge comprise entre 10 et 13 ans) et 75 écoles équipées en infrastructures d’eau, d’hygiène et d’assainissement ainsi que l’appui au renforcement de la scolarisation pour plus de 100 000 enfants».

Les autorités locales et les enseignants approuvent cette initiative qui contribue au développement de la région et en permettant à beaucoup de jeunes filles de poursuivre leurs rêves. Ils espèrent que ceci améliorera les résultats scolaires des étudiants.

« Un jour j’ai vu mes premiers menstrues en classe et les autres camarades se sont moqués de moi. Cela m’a frustrée. J’ai dû abandonner l’école pour un moment. Après le constat, j’ai eu à échanger avec ma mère qui m’a conseillée et montrée la bonne pratique à faire pour une bonne gestion. De fait j’ai rejoint le chemin de la classe. C’était à mon tour de sensibiliser mes autres copines en leur demandant d’informer la maitresse de classe, si cela leur arrivait, qui trouvera une solution », témoigne Fatoumata Diarra, écolière.

D’énormes défis seront mis en place pour que chaque femme et fille soit en mesure de gérer ses menstruations en toute sécurité, de manière hygiénique avec confiance et sans honte.

Aïchatou Konaré

(envoyée spéciale)

