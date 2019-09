Des consultations gratuites en ophtalmologie pour des jeunes enfants, tel est le geste de solidarité offert par l’association musulmane Ahibaour Rassoul [Les amoureux du Prophète Mahomed PSL] en partenariat avec le Cabinet médical Yeleen le jeudi 5 septembre 2019.

Dans le cadre de leur initiative commune de solidarité, l’association religieuse non moins altruiste ‘ Les Amoureux du prophète Mohamed Rassoul [PSL]’ avec la collaboration du Cabinet Yeleen sis a ACI 2000, ont lancé à compter du jeudi dernier une campagne de consultation gratuite pour les enfants.

Pour le Dr Claude Bernabé Camara, il s’agit d’une action de solidarité qui va appuyer les parents dans la prise en charge sanitaire de leurs enfants. En consultant ces jeunes enfants qui sont des élèves pour la plupart, l’association et son partenaire espèrent ainsi contribuer à la scolarisation des élèves du Mali.

En effet, selon le Dr Camara, nombreux sont les enfants qui présentent de mauvaises notes scolaires faute de difficultés de vision. Et en prévenant ces difficultés liées à leur vision via des consultations gratuites et en fournissant à ces enfants des soins optiques gratuits, Ahibaour Rassoul et le Cabinet Yeleen apportent leur touche citoyenne et humanitaire à la population.

Il s’agit de prendre en charge environ 300 à 400 jeunes patients, pendant la semaine le Dr Camara et ses collègues vont consulter une quinzaine d’enfants chaque jeudi jusqu’à atteindre le nombre indiqué

Ce geste altruiste est expliqué par le président de ladite association, l’imam Seidy Malick Diallo comme une imitation du prophète Mohamed[PSL], une sunna qui consiste à appuyer les plus démunis. Une assistance devenue désormais traditionnelle au sein de Ahibaour Rassoul qui a a son actif de nombreuses contributions en faveur des démunis notamment ses apports de dons pendant les périodes de fêtes, les dotations en fournitures scolaires etc.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

