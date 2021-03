Journée du 8 Mars 2021 : Les fistuleuses du Point G fortement soutenues par les ministres de la santé, de la femme, de l’UNFPA et de l’EAD-F

En plus du don composé de 80 Kits de dignité du Fond des Nations Unies pour la population (UNFPA) à l’ONG Lead pour les femmes fistuleuses du centre OASIS du point G , les ministres de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Bouaré Bontou Founè Samaké, et de la Santé et du Développement social, Dr. Fanta Siby, ont fait parler leurs cœurs, manifesté leur solidarité envers les femmes fistuleuses en remettant à chacune, 500.000 Fcfa, gestes fortement salués et appréciés par l’assistance, notamment les femmes fistuleuses.

Les festivités du 8 Mars continuent dans notre pays. Le jeudi 11 mars 2021, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, l’ONG Leadership, Education, l’Autonomisation et le Développement des Filles et Femmes (LEAD-F) a profité de lancer ses activités à travers un important don aux femmes fistuleuses du (centre OASIS) se trouvant dans l’enceinte du Centre Hospitalo Universitaire du Point G. Le don est appelé « remise de Kits de dignité du Fond des Nations Unies pour la population (UNFPA) à l’ONG Lead pour les femmes fistuleuses du centre OASIS du point G ». Les ministres de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Bouaré Bintou Founé Samaké (marraine), et de la santé et du développement social, Dr. Fanta Siby, qui ont tenu à être présentes à la remise, ont également fait parler leurs cœurs comme l’UNFP et l’ONG Lead-F à l’occasion. Elles ont chacune rajouté aux 80 kits de dignité offerts par l’ONG Leaed –F, à travers l’UNFPa, 500.000 Fcfa à leurs sœurs malades de fistules. C’était en présence de la présidente de l’ONG Lead-F, Mme Hadidaitou Sangho, la représentante du représentant résident de l’UNFPA au Mali, Caroline Muller, le Directeur général de l’Hôpital du Point G, Pr. Hillo Diallo, etc. Comme pour leur dire que, malgré les difficultés sécuritaires, sanitaires que l’Etat connaît, elles ne sont pas oubliées, elles ne peuvent être marginalisées, elles auront toujours l’attention, l’assistance des plus hautes de la transition pour les aider à sortir de cette difficulté.

Ce don, déclare la marraine, Bintou Founè, devient un joyau pour nous et pour les femmes victimes de fistules. Il prouve, ajoute-t-elle, que ces femmes victimes de fistules ne sont pas oubliées par l’Etat et ses partenaires dont l’ONG Lead-F et l’UNFPA. J’espère, a souhaité la marraine, que ce don que nous considérons comme acte patriotique aura un effet catalytique auprès d’autres partenaires.

Mme Hadidiatou Sangho, présidente de Lead-F, a ajouté que le choix porté sur OASIS pour une remise de don est juste pour témoigner leur solidarité envers ces femmes qui ont été victimes de cette maladie, pour la plupart à cause des pratiques traditionnelles néfastes comme le mariage précoce, le manque de suivi au moment de la grossesse, la privation de droits à la santé sexuelle et reproductive. Elle a salué l’UNFPA pour l’appui matériel important fait qui démontre encore une fois, son rôle de leader dans la campagne mondiale pour l’élimination de la fistule.

