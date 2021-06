Journée mondiale du donneur de sang 2021 : «La pandémie de covid-19 a eu des répercussions sur le don de sang au Mali »

La journée mondiale du donneur de sang a été célébrée, le lundi 14 juin 2021 au centre national de Transfusion sanguine. Elle été une tribune pour le représentant du ministre de la santé et du développement social de préciser que la pandémie de covid-19 a eu des répercussions sur le don de sang au Mali et que tout doit être mis en œuvre pour renverser la tendance afin de sauver des vies.

La Journée mondiale du donneur de sang est une journée internationale organisée chaque 14 juin par l’Organisation mondiale de la santé après l’anniversaire de Karl Landsteiner. Elle est consacrée à la promotion et la sensibilisation du don de sang et du produit sanguin labile pour la santé pour tous, a raconté le secrétaire général du ministre de la santé et du développement social, Ali Diop.

Selon lui, la pandémie de covid-19 a eu plusieurs répercussions sur le don de sang au Mali, ce qui explique la faible affluence des donneurs de sang dans les centres. Il a signalé que tout sera mis en œuvre par le département afin de convaincre les donneurs de sang à revenir dans les centres de don du pays afin de renverser la tendance.Cette journée est placée sous le thème : « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde ». Elle a été une occasion pour le représentant du ministère de la santé de dire que le gouvernement malien jouera pleinement sa partition dans ce sens. Dr. Jean Pierre Baptiste, Représentant de l’OMS au Mali, a rapporté que sa structure célèbre cette journée internationale afin de susciter une prise de conscience accrue du besoin de sang et de produit sanguins sécurisés tels que le plasma. Il a exhorté le gouvernement du Mali, en collaboration avec les associations de donneurs de sang et les organisations non gouvernementales à mettre en place les systèmes et les infrastructures nécessaires pour accroître la collecte de sang auprès des donneurs volontaires. Pierre Koné de l’association des donneurs bénévoles de sang et le parrain de la journée, l’ancien ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Mohamed Salia Touré, ont incité les Maliens à faire du don de sang, une priorité dans le but de sauver des vies.

Moussa Samba Diallo

