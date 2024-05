En prélude au lancement officiel de la Campagne nationale en faveur de la planification familiale couplée au dépistage du cancer du col de l’utérus et du sein, prévu le jeudi 30 mai 2024 à Kalanbakoro en commune VI du district de Bamako, le Directeur général de l’Office National de la Santé de la Reproduction (ONASR), le Dr Ben Moulaye Haïdara, a animé le mercredi 29 mai 2024 dans les locaux de l’Office, une conférence de presse pour annoncer l’événement. A l’occasion, il indique le défi d’atteindre 445 644 nouvelles utilisatrices de la PF et amener 40 000 femmes à se faire dépister des deux cancers.

Pour cette conférence de presse, le Dr Ben Moulaye Haïdara était accompagné de ses collègues le Dr Awa Coulibaly et le Dr Fanta Guido pour annoncer la campagne qui va se dérouler du 30 mai au 29 juin 2024 sur l’ensemble du territoire. Elle permet aux citoyens d’avoir un accès gratuit aux services de planification familiale, et aux services de dépistages des cancers du col de l’utérus et du sein dans l’ensemble des structures de santé, et auprès des cliniques mobiles et équipes mobiles qui seront déployées pour la cause.

Selon le Directeur général de l’ONASR, l’objectif spécifique de cette campagne est d’atteindre 445 644 nouvelles utilisatrices, mobiliser un minimum de 4millions de personnes sur les avantages de l’utilisation de la PF. En plus, la campagne prévoit d’ informer et de sensibiliser près de 2millions de personnes, particulièrement les adolescents et jeunes sur le dépistage des cancers et la PF afin de les amener à éviter les avortements clandestins et les grossesses précoces. Outre cela, la campagne ambitionne de faire 133 693 utilisatrices de méthodes modernes de longue durée. Autre objectif de cette édition, est qu’elle souhaite renforcer l’implication du secteur privé dans les remontées hebdomadaires des données de la campagne.

S’agissant des dépistages, elle ambitionne d’amener 40 000 femmes à se faire dépister du cancer du col de l’utérus et celui du sein.

Le thème retenu pour cette 20ème édition est « « Engagement multisectoriel pour l’atteinte des objectifs de développement durable à travers la planification familiale au Mali ». Comme indiqué par le DG de l’ONASR, la planification familiale (PF) de part ses enjeux, la promotion des PF nécessite une implication multi-acteurs et multisectoriel pour l’atteinte des objectifs durables. « Que ça soit l’éducation nationale, la promotion de la femme, la jeunesse, le monde rural, le transport, tous les secteurs doivent se tenir débout parce que la planification familiale est un levier de développement durable et surtout de développement économique durable », a- t-il déclaré. Tout en précisant que la PF contribue à la réduction de la mortalité néo-natale, infanto-juvénile, et maternelle qu’elle réduit de 30%.

Le Dr Ben Moulaye Haïdara a profité de cette rencontre pour solliciter l’adhésion des médias afin de véhiculer la bonne information auprès de la population pour une grande mobilisation sociale en faveur de la PF et le dépistage du cancer du col de l’utérus et celui du sein.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

