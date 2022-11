La journée mondiale du diabète est magnifiée chaque année au monde particulièrement au Mali tous les 14 novembre. La Fédération Nationale des Diabétiques du Mali (FENADIM) en collaboration avec l’Association Malienne de Lutte contre le Diabète (AMLD) avec ses partenaires comme l’ONG Santé Diabète et le gouvernement du Mali à travers le ministère de la Santé et du Développement Social ont organisé une conférence de presse à l’occasion du lancement de l’édition 2022 de la journée mondiale de lutte contre le diabète. C’était le jeudi dernier dans la salle de conférence de la Direction Nationale de la Santé et de l’Hygiène Publique.

Pour Dr Bah Traoré, endocrinologue, tant qu’on ne change pas de comportement, le diabète continuera à grimper. ‘’ Concernant les changements de comportement, il s’agit de ne pas être sédentaire, Huit heures (8h) de temps sur place peuvent provoquer le diabète. Il y a aussi la mauvaise alimentation’’, a évoqué Dr Traoré et ajoute que la plupart des Maliens sont exposés au diabète tels que : Une fois à 45 ans, le surpoids, les obèses, la personne féminine, le père ou la mère diabétique, les alcooliques, les tabagiques, la grossesse…

Concernant les signes du diabète, Dr Bah Traoré a dévoilé qu’il s’agit d’uriner beaucoup, de boire beaucoup d’eau et tout le temps la fatigue. Toujours selon l’endocrinologue, le diabète est une maladie qui se définit par une glycémie trop élevée en permanence. Il éclaircit qu’il y a trois (3) formes de diabète. ‘’ La première forme est de type1 qui touche 10% des personnes atteintes de diabète et principalement les enfants et les jeunes adultes. Cette forme de diabète que si le pancréas ne fabrique plus du tout d’insuline et doit être compensé artificiellement par des injections sous-cutanées d’insuline quotidiennes’’, a-t-il affirmé et continue que le diabète de type 2, concerne 90% des personnes atteintes de cette maladie et plus particulièrement les adultes de plus de 45 ans, sedentaires et surpoids, ce type est lié à une mauvaise utilisation d’insuline par les cellules de l’organisme et le dernier type de diabète est gestationnel survient chez la femme en enceinte avec une hyperglycémie de sévérité variable et des risques accrus de complications pendant la grossesse et l’accouchement et de développer ensuite un diabète de type 2.

Dr Traoré a profité de son intervention pour alerter les autorités du Mali qu’on tende vers un manque d’insuline au Mali.

Quant à l’ONG Santé Diabète représenté par Moïse N’guemeni, les différentes activités réalisées par l’ONG Santé Diabète en lien avec le ministère de la santé et les organisations de la société s’articulent autour de six (6) axes prioritaires à savoir : la prévention pour réduire le poids humain et économique de la progression de la maladie ; la prévention de la maladie de Covid-19 auprès des personnes atteintes de diabète ; la décentralisation des soins pour garantir l’accessibilité géographique des populations à une prise en charge de qualité ; la prévention secondaire et tertiaire ‘’ éducation thérapeutique’’ pour réduire le fardeau des complications dues au diabète , la réduction des coûts de prise en charge pour l’accessibilité géographique des populations à une prise en charge de qualité et la participation active des patients et de leurs familles à travers leurs associations en promouvant les mécanismes d’auto gestion et de plaidoyer leur permettant ainsi la défense de leurs droits.

Le lancement de l’édition 2022 a lieu le lundi dernier au terrain qui fait face au CSREF de la commune I du district de Bamako. Après ce lancement plusieurs activités seront réalisées pour réduire ce fléau en organisant des dépistages gratuits dans les lieux publics.

Diakaridia Sanogo

