L’humilité et la sagesse sont des vertus de la vie. Ce sont des valeurs qui ont toujours été louées depuis la nuit des temps. L’humilité nous permet d’apprendre et de grandir. La sagesse nous permet de prendre des décisions réfléchies, judicieuses.

L’exercice de la Médecine est un long chemin d’apprentissage de l’humilité et de la sagesse. Ce sont des qualités qui doivent être interconnectées. La Médecine est une relation humaine entre un médecin et son patient. Le médecin rencontre le visage du patient et se sent concerné par sa souffrance, adopte une démarche de bienveillance envers cette personne malade.

Depuis Hippocrate, le médecin sait qu’il va guérir parfois, soulager souvent mais doit toujours consoler. Ce qui demande une humilité et une sagesse dans la pratique médicale. Du haut de sa position de médecin, il doit être humble, il doit humaniser les relations.

Cette humilité doit l’amener à être ouvert à l’apprentissage et à se dire qu’il y a toujours quelque chose à apprendre. Recourir à l’expertise du plus expérimenté s’il le faut dans les soins pour l’intérêt du patient. Une telle attitude élargit son horizon.

Parlant de sagesse, il faut savoir que l’exercice de la médecine est personnel et dans la mesure où la responsabilité du médecin est engagée, il doit faire preuve de sagesse médicale. C’est une forme d’intelligence qui convient à l’action morale. C’est un ingrédient essentiel dans le succès professionnel.

Il y a un impératif éthique en Médecine. Une écoute attentive de ce que nos Maîtres nous ont enseigné, une auto-critique permettent de mettre en avant notre humanisme et d’évoluer dans une sagesse médicale individuelle et collective. Nous avons un devoir d’humanité qui nous oblige à adapter nos connaissances scientifiques au malade, qui se confie à nous dans son désespoir.

Le médecin doit tenter de comprendre et d’apporter des réponses adéquates. La Médecine est une véritable conviction, une communication entre deux personnes dans une situation dissymétrique en apparence, l’une en souffrance qui vient vers l’autre pour ses compétences, qui doit être dans une attitude disponible, accueillante, compréhensible. Exercer la Médecine, c’est avoir une capacité d’intuition novatrice.

L’humilité et la sagesse dans les soins permettent de construire une relation plus humaine. Elles permettent le respect mutuel, une progression, une persévérance et une meilleure connaissance de soi-même en tant que médecin et en tant qu’Homme. La médecine c’est l’humilité, c’est la sagesse !

Pr. Charlemagne Ouédraogo/Gynécologue-Obstétricien

