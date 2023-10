Lutte contre la dengue : La campagne de sensibilisation contre l’épidémie lancée

L’épidémie de dengue s’accélère dans le district sanitaire de la commune VI ces dernières semaines, avec plus de 9 cas confirmés. C’est dans le but de ne pas faire baisser la vigilance sur la dengue, qui peut être une maladie grave, et de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée à la maladie, de collecter les informations sur les cas de dengue survenus dans la commune VI afin de prendre les dispositions nécessaires pour circonscrire la maladie, qu’a été lancée sur le site des déplacés de Sénou, le mardi 10 octobre 2023, la campagne de sensibilisation et l’appui à l’investigation en réponse à l’épidémie de la dengue.

Dr. Diakité Lahansina, le coordinateur adjoint de l’ONG Alliance Médicale Contre le Paludisme Santé Population (ALIMA) qui a financé la campagne, a signalé qu’elle vise à interpeller la population de la commune VI sur les risques liés à cette épidémie de dengue et l’importance de mettre en œuvre les mesures de prévention et de protection, même en cette période, qui sont : consulter rapidement un médecin en cas de symptômes, se protéger des piqûres de moustiques et de continuer à se protéger même malade pour protéger ses proches, et éliminer les gîtes larvaires. Il a informé que le projet est mis en œuvre à Bamako et Ségou, notamment le district sanitaire de Niono. Le médecin chef du district sanitaire de la commune VI a, dans son intervention, signalé que l’épidémie de la dengue est une réalité au sein de la commune.

Selon lui, l’objectif de la campagne est de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée à la dengue ; collecter les informations sur les cas de dengue survenus dans la commune VI afin de prendre les dispositions nécessaires pour circonscrire la maladie ; décrire les caractéristiques individuelles des cas en temps, lieu et personne ; faire la recherche active de cas supplémentaires n’ayant pas fait l’objet de notification ; renseigner la liste linéaire des cas et sujets contacts ; échanger avec les autorités locales sur les dispositions à entreprendre ; mener des actions de sante publiques pour la lutte contre la maladie etc. « Hier, seulement au niveau de la commune VI, 9 cas de dengue ont été confirmés et aujourd’hui aussi nous ferons beaucoup de test. Le traitement de la dengue est symptomatique comme les maladies virales », a-t-il précisé.

Quant au représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il a rappelé l’engagement de sa structure dans la lutte contre l’épidémie tout en soulignant que leur accompagnement ne fera pas défaut.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :