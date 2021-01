Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Mali, des masques ont été offerts à des organes de presse écrite par l’Alliance des professionnelles de la presse écrite malienne (APPEM).

« Avec cette remise de bavettes, l’APPEM veut jouer sa partition dans le combat contre la covd-19 », expliquent les donataires. L’APPEM développe et participe aux actions de promotion des femmes. C’est pour cette raison qu’elle a jugé utile d’outiller les organes de presse écrite qui emploient des femmes journalistes. Une manière qui, selon les membres, vise à promouvoir la main-d’œuvre féminine, en matière de femmes journalistes au Mali.

En somme, une vingtaine d’organes de presse écrite en plus de l’Association des éditeurs de presse privée (ASSEP), Studio Tamani, et la maison de la presse ont été ainsi dotés des bavettes par l’APPEM. Cette donation exclusivement composée des maques a été possible grâce à l’accompagnement et au soutien matériel du ministère de la Promotion de la Femme ; de l’Enfant ; et de la Famille, indiquent les membres. « La donation a été facilitée grâce à la générosité du ministre de la Promotion de la Femme ; de l’Enfant ; et de la Famille, Mme Bouaré Bintou Founé Samaké », lit-on dans leur déclaration.

Suivant leurs précisions, le département en charge de la promotion des femmes a, au total, remis mille (1000) maques à la disposition de l’Alliance qui, à son tour, a décidé de les offrir aux organes bénéficiaires. Créée le 12 janvier 2012, l’APPEM encourage l’autonomisation des femmes via les articles de presse ; la récompense du mérite et d’autres actions. À ce titre, l’alliance veille sur la promotion de toutes les actions engendrant le respect des droits de la femme, ont-ils rappelé. Aussi, l’APPEM accompagne et appuie sur le terrain, les organisations des femmes œuvrant dans leurs domaines d’intervention à travers des communications, ont-ils spécifié.

Mamadou Diarra

