Opération don de sang : PMU-Mali fait œuvre utile !

Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou a procédé le jeudi 21 septembre dernier, au siège social du PMU-Mali, au lancement de l’opération don de sang du PMU-Mali. Cette activité de don de sang du PMU-Mali est une activité citoyenne et humanitaire en faveur du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) confrontée de manière récurrente à une insuffisance de disponibilité en sang aux profits des malades en situation d’urgence.

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de Kafogo Coulibaly, président du conseil d’administration du PMU-Mali, Fassery Doumbia, directeur général du PMU-Mali, Bourama Touré, chef de cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, ainsi que plusieurs cadres de ladite société.

C’est pour venir en aide aux personnes confrontées à un problème de sang que la direction générale du PMU-Mali a organisé cette opération de don de sang. En plus du personnel de la direction générale, cette activité citoyenne s’étendra sur l’ensemble du personnel du PMU-Mali sur l’ensemble du territoire national.

Dans son intervention, le ministre de l’Economie et des Finances, a précisé que c’est dans le cadre de la commémoration de la fête du 22 septembre que le PMU-Mali a initié cette opération de don de sang. “C’est une occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui se sont battus et qui continuent de se battre pour maintenir le flambeau de cette indépendance. L’indépendance conduit non seulement au plan économique, politique, social et culturel. Le Mali doit continuer de se battre pour que notre souveraineté puisse vraiment être affichée et être reconnu par tous, c’est à nous de le faire. Aujourd’hui, c’est une occasion également de commémorer ce 63e anniversaire, mais aussi de rappeler à tout le monde le sens de notre combat et jusqu’où nous devons encore continuer de nous battre. Je profite de l’occasion pour remercier toute l’équipe du PMU-Mali qui a placé cet événement dans deux cartes. D’abord, c’est le 29e anniversaire du PMU-Mali qui est une structure qui a pu se maintenir contre vents et marées, mais grâce aux efforts de tout un chacun est en train de faire aujourd’hui de très bons résultats. Ensuite, nous sommes à quelques jours du mois de la solidarité (octobre) qui demande plus de solidarité, plus de compassion et plus de partage avec les autres. Alors, cette opération de don de sang du PMU-Mali est assez significatif et assez important, c’est tout simplement humain et particulièrement un symbole de solidarité envers toute une nation”, a-t-il expliqué.

Pour sa part, le directeur général du PMU-Mali, a indiqué que cette opération de don de sang s’inscrit en premier lieu dans le cadre du 29e anniversaire du PMU-Mali. “Nous savons tous qu’un anniversaire, c’est une cérémonie festive. Mais, le contexte actuel du pays, avec tout ce qui se passe au centre et au nord, nous nous sommes dit que nous allons placer cet anniversaire dans le cadre d’une grande solidarité, d’un plus grand soutien et d’un partage. En plus de cela, nous nous sommes dit qu’il n’y a pas de meilleures façons de partager que le don du sang. Cette opération de don de sang sera très utile, il n’y a pas de doute là-dessus. Aujourd’hui, il suffit seulement de faire un tour dans les urgences au niveau l’hôpital Gabriel Touré, de Point G et de l’hôpital du Mali pour comprendre qu’il y a des malades qui attendent du sang, et cela de façon quotidienne. L’opération va être très utile et le Centre national de transfusion sanguine ne crache jamais sur une invitation à faire du don de sang. L’opération va au-delà du personnel permanent qui est au nombre de 250. Dans le jour à venir, le personnel intérimaire qui est plus de 900, les revendeurs et aide revendeurs que nous pouvons estimer à 3000 vont participer à cette opération de don de sang afin que nous puissions avoir beaucoup de sang pour les malades”, exhortera-t-il.

Pour rappel, le PMU-Mali a enregistré des résultats record en 2022 qui faisaient ressortir un bénéfice net de 20,911 milliards de F CFA malgré le contexte socio-économique et sécuritaire difficile en passant d’un bénéfice net de 6,390 milliards de F CFA en 2021 à un bénéfice de 14,513 milliards de F CFA.

Mahamadou Traoré

