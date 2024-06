Ce jeudi 30 mai a démarré pour un mois, la 20e édition de la campagne nationale en faveur de la promotion de la Planification familiale. Une campagne couplée au dépistage du cancer du col de l’utérus et du sein. Elle vise essentiellement à sensibiliser les adolescents et jeunes à l’importance des méthodes contraceptives pour réduire le taux de mortalité maternelle et infantile au Mali.

Pour atteindre les objectifs de trois Z à savoir : zéro décès maternel évitable ; zéro besoin non satisfait en Planification familiale et zéro violence basée sur le genre, le Mali s’est engagé dans un vaste chantier.

C’est pourquoi chaque année, les autorités sanitaires et leurs partenaires organisent une campagne nationale en faveur de la promotion de la planification familiale afin de booster le taux de prévalence contraceptif.

En prélude au lancement de la campagne nationale édition 2024 qui s’est déroulée hier au Centre de santé de Kalabancoro sous le thème est : “l’engagement multisectoriel pour l’atteinte des objectifs du développement à travers la planification familiale au Mali” le directeur général de l’Office national de la Santé et la Reproduction (ONASR), Dr. Ben Moulaye Haïdara, s’est entretenu avec les médias le mercredi. L’objectif ultime de cette conférence de presse est de mettre à contribution les journalistes afin qu’ils puissent mieux informer et sensibiliser les communautés sur les avantages de la Planification familiale.

Pour l’édition 2023, le secteur privé avait été mis en contribution. Cette année, c’est le secteur multisectoriel qui a été mis en avant. Dr. Ben Moulaye a expliqué que le secteur multisectoriel constitue un maillon essentiel pour le développement durable.

“Que ce soit l’éducation nationale, la promotion de la femme, la jeunesse le monde rural, le transport, tous ces secteurs doivent être debout parce que la planification familiale est un levier de développement économique et durable”, explique-t-il.

Le patron de l’Office national de la santé et de la reproduction compte aussi mettre le paquet pour atteindre des nouvelles utilisatrices des méthodes contraceptives.

“Pour cette édition 2024, nous projetons d’atteindre les 445. 644 nouvelles utilisatrices et mobiliser au minimum 4 millions de personnes sur les avantages de l’utilisation de la planification familiale, informer et sensibiliser 2 millions de personnes surtout adolescents et jeunes pour que cette tranche d’âge puisse s’intéresser au dépistage du col de l’utérus mais aussi à l’utilisation de la planification familiale pour éviter les grossesses non désirées”, a ajouté Dr. Ben Moulaye lors de sa conférence de presse.

Ousmane Mahamane

