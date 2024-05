Les auteurs

Dr Ali Hajji Adam (auteur correspondant), Ministre de la santé, Somalie

Dr Mekdes Daba, Ministre de la santé, Éthiopie

NB : La version originale de cette tribune, en anglais, a été publiée par The Lancet Global Health le 20 mai 2024

Les progrès mondiaux en matière d’amélioration de la survie des mères, des nouveau-nés et des enfants sont au point mort. De nombreuses régions du monde continuent d’enregistrer des taux élevés de mortalité maternelle et infantile et, malgré les améliorations enregistrées entre 2000 et 2015, les progrès stagnent désormais.1 La combinaison des nouveaux conflits et ceux en cours, des changements climatiques et de l’impact de la pandémie de COVID-19 crée une tempête parfaite pour réduire à néant les progrès qui auraient pu être réalisés à l’ère des Objectifs de Développement Durable (ODD).

La communauté mondiale n’est pas sur la bonne voie pour l’atteinte de ses objectifs de réduction de la mortalité maternelle (ODD 3.1)2 et l’élimination des décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans (ODD 3.2).3 Au niveau mondial, 287 000 femmes sont décédées d’une cause maternelle en 2020, soit une moyenne de 223 décès de mères pour chaque naissance vivante.1 4 à 9 millions d’enfants de moins de 5 ans sont décédés dans le monde en 2022, dont 2 à 3 millions au cours du premier mois de leur vie.4 En outre, près de 1 à 9 millions de bébés sont mort-nés en 2021.5 La dure réalité est que 46 pays devraient avoir un ratio supérieur à 140 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes d’ici 2030,6 59 pays n’atteindront pas la cible des ODD relative à la mortalité des enfants de moins de 5 ans et encore plus, 64 pays n’atteindront pas la cible sur la mortalité néonatale.4

Le plus tragique, c’est qu’un grand nombre de ces décès pourraient être évités. Plus de 70 % des décès maternels sont dus à des causes obstétriques, notamment l’hypertension, la septicémie, l’avortement non sécuritaire et l’embolie.7 Quant à la mortalité des enfants de moins de 5 ans, la prématurité en est la principale cause ; sans occulter les traumatismes et l’asphyxie à la naissance, les infections respiratoires aiguës, le paludisme, la diarrhée et les anomalies congénitales.8 L’on peut reprocher à la communauté mondiale de la santé le fait d’avoir connaissance de ces faits et de n’avoir pas fait grand-chose pour y remédier. Il existe une myriade d’approches qui pourraient être adaptées à chaque défi, mais la volonté politique nécessaire pour y parvenir a disparu. C’est pourquoi la Résolution de l’Assemblée mondiale de la santé sur la santé maternelle, néonatale et infantile9 est cruciale. Initiée par la Somalie et coparrainée par le Botswana, Djibouti, l’Éthiopie, l’Égypte, le Kenya, le Liban, le Nigeria, le Paraguay, la Sierra Leone, l’Afrique du Sud et la Tanzanie, cette résolution fait l’objet de consultations et bénéficie du soutien croissant d’autres États membres. En tant que ministres de la santé, nous la considérons comme essentielle pour les progrès futurs en matière de survie de la mère et de l’enfant.

La Résolution vise à s’attaquer aux disparités persistantes en matière de santé maternelle, néonatale et infantile et à accélérer les progrès. Elle appelle à une action urgente pour remédier aux inégalités tout au long de la vie et créer des systèmes de santé résilients axés sur les soins de santé primaires. La résolution est un appel retentissant à donner la priorité à la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant dans les politiques, la prestation de services et le financement.

Des femmes, des enfants et des adolescents en bonne santé et autonomes sont au cœur du changement transformationnel envisagé par l’Agenda 2030. Investir dans leur bien-être permet de créer des communautés plus saines, des économies dynamiques et des sociétés plus prospères, pacifiques et résilientes. C’est pourquoi, il est nécessaire de toujours prendre en compte l’ensemble du continuum de soins, en commençant par la santé et le bien-être des parents avant la conception, puis en suivant toutes les étapes de la vie d’un nouveau-né, d’un enfant et d’un adolescent. Dans le cas contraire, la communauté mondiale risque de considérer l’ère des Objectifs de Développement Durable comme celle où les mères et les enfants vulnérables ont été laissés pour compte.

Heureusement, on sait ce qui fonctionne. Les approches efficaces comprennent des services de santé et de nutrition essentiels de haute qualité, une approche multidimensionnelle pour maximiser les ressources et remédier aux pénuries de main-d’œuvre, une meilleure prestation des soins de santé primaires, la priorité donnée aux communautés les plus difficiles à atteindre et l’accès universel aux services de santé génésique et sexuelle.9

Savoir ce qui fonctionne n’est qu’un début. La mise en œuvre réussie de ces stratégies nécessite une volonté politique, un engagement sans faille et des investissements constants. C’est pourquoi, il est nécessaire d’accélérer massivement l’action. C’est pourquoi la Résolution est importante. Nous appelons toutes les parties prenantes à la soutenir.

Nous ne déclarons aucun intérêt concurrent.

© 2024 Le (s) Auteur(s). Publié par Elsevier Ltd. Article en libre accès sous licence CC BY-NC-ND 4.0.

