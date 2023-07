La Maison de la Presse a abrité, le jeudi 13 juillet 2023, la cérémonie de lancement du concours de meilleures productions médiatiques sur l’approche « Une seule santé » et la prévention des maladies zoonotiques. Ce concours est initié par la Plateforme « Une Seule Santé » du Mali, en collaboration avec Breakthrough ACTION de l’USAID, la Maison de la Presse et le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et l’Environnement (REMAPSEN-Mali). C’était en présence du délégué de la Maison de la Presse, Mahamadou Talata Maïga ; du secrétaire permanent de la plateforme « Une seule santé », Dr. Youma Sall ; et de Dr. Traoré Hawa Konaré, directrice pays de Breakthrough ACTION.

La plateforme « Une seule santé » est un cadre de concertation multidisciplinaire et multisectorielle de gestion concertée des évènements de santé publique à travers la prévention, la détection et la réponse rapide aux menaces de santé publique. S’agissant de la maladie zoonose, l’Organisation Mondiale de la Santé la définit comme une maladie infectieuse qui est passée de l’animal à l’homme. Les agents pathogènes zoonotiques peuvent être d’origine bactérienne, virale ou parasitaire, ou peuvent impliquer des agents non conventionnels et se propager à l’homme par contact direct ou par les aliments. Les maladies zoonotiques représentent un problème de santé publique dans le monde entier. En octobre 2017 lors d’un atelier national, le Mali a identifié cinq maladies zoonotiques comme prioritaires qui sont la rage, le charbon bactéridien, la tuberculose bovine, les fièvres hémorragiques et la grippe aviaires.

Pour les initiateurs de ce concours, le rôle des journalistes est capitale dans la prévention de ces maladies zoonoses. La presse doit servir de relais pour mieux informer les populations sur cette problématique de santé publique. Le conférencier du lancement de ce concours, Dr. Abdoulaye Kéita, a affirmé que des outils et des modules ont été développés pour mieux communiquer sur les maladies zoonoses.

Ce concours met en exergue les efforts des autorités sanitaires et leurs partenaires en matière de promotion de l’approche « Une Seule Santé ». Il s’agit de permettre la production et la diffusion d’au moins 30 articles de presse de qualité sur le concept « Une Seule Santé » en général et les zoonoses prioritaires en particulier, à travers les médias publics et privés. Ce concours permet aussi aux hommes et femmes de médias de se familiariser avec le concept « Une Seule Santé » et la lutte contre les zoonoses prioritaires au Mali. Il est ouvert à tous les journalistes maliens travaillant sur les questions de santé. La note technique sur ce concours précise que les candidats doivent publier et diffuser leurs productions dans un ou plusieurs médias au Mali. La production journalistique doit porter sur les événements de santé publique majeurs, notamment les maladies zoonotiques. Les productions journalistiques éligibles sont celles qui ont été diffusées ou publiées entre le 28 septembre 2022 (Journée mondiale contre la rage) et le 16 août 2023. Les dossiers de candidature peuvent être soumis au plus tard le 20 août 2023 à 00 h TU, délai de rigueur, par voie électronique : Concours-OneHealth.com. Les genres journalistiques sont entre autres l’enquête, le reportage, le dossier, le magazine, l’interview, etc. Ce concours récompensera 8 journalistes, soit deux (2) par catégorie de médias : radio, presse écrite, télévision, presse en ligne. En outre, chaque organe lauréat recevra également un diplôme de participation.

Sidiki Dembélé

Commentaires via Facebook :