Le ministre de la Santé et du Développement Social, Colonel Assan Badiallo Touré, a procédé, le vendredi 31 janvier, au lancement officiel du projet ARISE Keneya Yiriwali lors d’une cérémonie organisée dans un hôtel à Bamako. Ce projet est mis en œuvre en partenariat avec la Banque mondiale (BM), le Royaume des Pays-Bas et le Fonds de Financement Global (GFF). L’événement a enregistré la présence de l’ambassadrice des Pays-Bas au Mali, Cecilia Wijgers.

Placée sous le thème « Promouvoir la résilience d’un système de santé inclusif pour tous au Mali », cette initiative vise à réduire la mortalité maternelle et infantile en comblant les lacunes clés du système de santé, notamment en matière d’infrastructures adaptées au climat, de ressources humaines, d’approvisionnement en médicaments essentiels et d’amélioration de la qualité des soins.

Un projet d’envergure pour un système de santé plus résilient

Dans son discours, le ministre Assan Badiallo Touré a souligné que ce projet constitue une réponse des plus hautes autorités du Mali à une demande sociale forte et légitime, sous le leadership du Président de la transition. « Ce projet marque un tournant décisif dans notre quête d’un Mali en meilleure santé, où chaque citoyen, quelle que soit son origine ou sa situation, bénéficie de soins de qualité. », a-t-elle indiqué.

Elle a également insisté sur l’importance de doter le Mali d’un système de santé résilient, capable de faire face aux épidémies, aux crises humanitaires et aux effets du changement climatique. « Un Mali où la santé est au cœur de notre développement économique et social. Pour concrétiser cette vision, nous allons renforcer nos infrastructures sanitaires en construisant et en réhabilitant des centres de santé, notamment dans les zones les plus reculées » a promis la Ministre de la Santé.

Elle a ajouté que le projet prévoit également la formation et l’équipement du personnel médical afin d’améliorer la qualité des soins, ainsi que la mise en place de mécanismes de financement innovants pour garantir un accès aux soins pour tous, indépendamment de leur situation financière.

Un investissement de 125 millions de dollars

Pour sa part, la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, Clara De Sousa, a affirmé que Keneya Yiriwali est un projet inclusif, aligné sur les priorités du gouvernement malien en matière de santé. Avant de faire savoir, qu’ « il soutient les efforts visant à renforcer la résilience du système de santé, à améliorer la qualité et l’accessibilité des soins et à étendre la couverture sanitaire sur l’ensemble du territoire malien ».

Le projet bénéficie d’un financement total de 125 millions de dollars américains, répartis comme suit : 100 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA) ; 10 millions de dollars du Fonds de Financement Global (GFF) ;15 millions de dollars de l’ambassade des Pays-Bas. Ce financement permettra d’élargir l’accès aux soins à 15,4 millions de personnes, avec un accent particulier sur les femmes et les enfants, ainsi que sur les régions vulnérables telles que Tombouctou, Bougouni, Koutiala, Sikasso et la CVI du district de Bamako.

Avec Keneya Yiriwali, le Mali franchit une étape majeure dans la transformation de son système de santé. Ce projet ambitieux, qui mise sur l’amélioration des infrastructures, le renforcement des capacités du personnel médical et une meilleure accessibilité aux soins, pourrait constituer un levier essentiel pour réduire les inégalités sanitaires et améliorer durablement la santé des populations.

Par Fatoumata Coulibaly

