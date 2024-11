Projet d’intervention d’urgence COVID-19 : Une gestion propre, mais…

A la suite de sa mission de vérification, le Bureau du Vérificateur général (BVG) au Projet d’intervention d’urgence Covid-19 (PUI Covid-19) dit n’avoir décelé aucune irrégularité financière. Pas plus que des irrégularités administratives.

La présente vérification a pour objet la gestion du Projet d’intervention d’urgence (PUI) Covid-19 au titre des exercices 2023 et 2024 (au 30 avril). Elle a pour objectif de s’assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de gestion. Les travaux de vérification ont porté sur les opérations de dépenses et de réception effective des équipements et intrants achetés. Ils ont également porté sur les opérations de clôture du projet.

Cette vérification a mis en exergue des irrégularités administratives. Elle n’a pas révélé d’irrégularité financière.

La mission de vérification a constaté que le bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS AFR-SNMCO) n’a pas fourni au gouvernement du Mali les rapports financiers finaux de deux accords d’achat de biens. Il s’agit du marché n°0007-C/2023/DGMP-DSP du 28 février 2023 relatif à l’acquisition de 485 réfrigérateurs et de 60 congélateurs complémentaires pour les campagnes de vaccination contre la Covid-19 pour un montant de 5 357 613 000 F CFA (8 929 355 USD) et du marché n°043/C/2022/DGMP-DSP du 12 septembre 2022 pour l’acquisition de réfrigérateurs et de congélateurs pour 2 114 139 600 F CFA (3 523 566 USD). Au passage de l’équipe de vérification, le 3 août 2024, les rapports financiers n’étaient toujours pas disponibles.

L’UNOPS AFR-SNMCO n’a pas reversé le solde budgétaire après l’achèvement du marché n°0008-C/2023/DGMP-DSP du 28 février 2023 relatif à l’acquisition de 68 véhicules tout terrain pour le suivi/supervision des activités de la campagne de vaccination.

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (Unicef) au Mali n’a pas déclaré une partie du reliquat des fonds pour l’acquisition de vaccins Covid-19 et fournitures annexes. Il a déclaré dans son rapport financier un solde de fonds en faveur du gouvernement du Mali dont le montant est inférieur à celui reconstitué par l’équipe à partir des relevés de “Client Connection” de la Banque mondiale.

La direction générale de la Santé et de l’hygiène publique a passé un marché sans respecter le mode de passation et les critères de sélection retenus dans les termes de référence. Elle a procédé à la passation du marché n°012/CPMP/ MSD/2023 du 25 août 2023 sans respecter le mode de passation par consultation restreinte et les critères de sélection retenus pour ledit marché. De plus, elle n’a pas respecté les critères de qualification du soumissionnaire.

Le chef du service d’entretien du parc automobile et de matériel n’a pas livré des congélateurs électriques. Il n’a pas livré 33 congélateurs de type MF314 relatifs au lot des 60 congélateurs. Ainsi, sur le lot des 60 congélateurs réceptionnés, seuls 27 ont été livrés comme l’attestent les bordereaux de livraison y afférents. Les 33 autres ne sont pas livrés et restent toujours en stock au niveau du Service d’entretien du parc automobile et de matériel technique (Sepaumat) alors que le marché a été réceptionné depuis le 31 décembre 2023

C’est pourquoi, la mission de vérification a recommandé à la directrice de l’UNOPS AFR-SNMCO de fournir au gouvernement du Mali, les rapports financiers finaux des accords de financement et reverser le solde budgétaire le cas échéant ; reverser au gouvernement du Mali le solde budgétaire disponible après l’exécution du marché n°0008-C/2023/DGMP-DSP du 28 février 2023 relatif à l’acquisition de 68 véhicules tout terrain pour le suivi/supervision des activités de la campagne de vaccination.

Au Représentant de l’Unicef au Mali, de déclarer l’exhaustivité du solde de fonds dû à l’Etat du Mali et procéder à son reversement.

Au directeur général de la Santé et de l’hygiène publique, de respecter les modes de passation et les critères d’évaluation des soumissionnaires retenus dans les dossiers de marché.

Enfin, au chef du Sepaumat, de procéder à la livraison effective des matériels et équipements médicaux à temps.

Source : Cecom BVG

Commentaires via Facebook :