C’est le compte à rebours vers l’histoire de se débarrasser de la poliomyélite au Mali et partout dans le Monde que les rotariens maliens à travers leur programme Polio Plus que 99% du chemin est fait, ont tenu à célébrer la journée mondiale de lutte contre la polio chaque 24 octobre différé en samedi 26 octobre au Musée Nationale du Mali.

Au cours de la célébration de la journée, il a été ressorti qu’il y ‘a moins de cas de poliomyélite aujourd’hui que jamais, mais cette tâche ne sera achevée que lorsque nous atteindrons zéro. La poliomyélite est sur le point d’être éradiquée dans le monde entier, et ils ont besoin de l’aide de tous car 400 millions d’enfants doivent être vacciné chaque année et en améliorant les systèmes de surveillance et de contrôle permettant de diagnostiquer de nouveaux cas et de détecter la poliovirus sauvage. Et si la poliomyélite n’est pas éradiquée, des centaines de milliers d’enfants risquent d’être paralysés. Le coût mondial des soins de santé connaitra une hausse très importante et la qualité de vie de nombreux enfants sera considérablement diminuée.

C’est pourquoi M Theodore Diop, Past Gouverneur du District de Rotary et au nom des onze clubs rotary du Mali dira qu’ils s’engagent à en finir avec la polio à travers leur organisation qui est la plus importante au service humanitaire dans le monde avec plus 120 millions de membres à consacrer leurs vies à l’action humanitaire et faire progresser le monde dans la paix. En cette occasion, il remettra un chèque d’une valeur de 724 millions de FCFA comme contribution au ministère de la santé pour la prochaine campagne de vaccination contre la polio au Mali. Viendra ajouter le représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé au Mali M Jean Pierre Baptiste qu’au plus tard en 2022 le Mali sera libéré de la polio…

Quant au SG du Ministère de la Santé M Komare, dira qu’il est très ému de voir des Hommes fassent des gestes de solidarité pour des vies humaines qui en ont besoin et ces Hommes du Rotary sont salués dans leurs combats de plus de 31 ans de combats contre la poliomyélite. Et c’est grâce à ce combat que des progrès ont été réalisés et qui sont remarquables et encourageantes comme en témoignent les statistiques suivantes : de plus de 350 000 cas de PVS en 1988 dans le monde, le nombre a chuté à 1352 cas en 2010 et 406 en 2013 soit une réduction de plus de 99% ; Concernant les pays endémiques, le nombre est passé de 125 pays en 1988 à 3 pays depuis 2014. En se focalisant sur le Mali, il ajoutera que d’énormes efforts ont été également consentis dans cette lutte, les progrès réalisés sont entre : la certification du pays libre du poliovirus sauvage depuis le 22 octobre 2008 et l’éradication et le confinement du poliovirus sauvage de type depuis 23 juin 2011.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

