L’Office National de la Santé de la Reproduction (ONASR) a organisé le vendredi 28 février 202 un déjeuner de presse au Grand hôtel de Bamako, afin de présenter aux médias le référentiel des bonnes pratiques en santé de la reproduction au Mali.

Le Ministère de la Santé et du Développement Social accorde une grande importance à la santé de la reproduction (SR), et malgré les progrès enregistrés, des défis importants sont à relever dans le domaine. Selon l’Enquête Démographique et de Santé au Mali (EDS) VI 2018 : le ration de la mortalité maternelle est de 325 décès pour 100 000 naissances vivantes ; le taux de la mortalité néonatale à 35 pour 1000 naissances vivantes ; le taux de la mortalité infantiles à 33 pour 1000 naissances vivantes ; le taux de mortalité infanto-juvénile à 101 décès pour 1000 naissances vivantes. Face à ces défis, le ministère de la santé et ses partenaires sont à pied d’œuvrer pour inverser ces indicateurs.

La mise à disposition d’un référentiel des bonnes pratiques en santé sexuelle et reproductive s’inscrit dans cette optique, une initiative portée par l’ONASR avec l’accompagnement de ses partenaires dont le MSI –Mali et la coopération de la Grande Bretagne

Ce présent déjeuner de presse visait à expliquer aux médias le processus d’élaboration dudit référentiel, son contenu ainsi que son efficacité pour l’amélioration de la SSR (santé sexuelle et reproductive). La cérémonie de présentation a réuni certains acteurs impliqués dans l’élaboration du référentiel ainsi que d’autres parties prenantes. Aux dires du présentateur, le Dr Namory Kéïta, l’élaboration du référentiel fait suite à plusieurs consultations impliquant différentes parties dont des chercheurs, des experts du domaine et de la société civile.

Le document est un recueil des expériences qui ont prouvés leur efficacité. Le référentiel des bonnes pratiques indique sept approches innovantes allant dans le sens de l’amélioration de la SSR, il s’agit : du Comité des femmes utilisatrices des services de santé (CFU) de Kayes, la Maison d’attente de maternité de Bafoulabé et de Nioro, la Maison des Mamans de Boni, la Famille idéale, la Caisse villageoise de solidarité santé, le Comité de coordination des intervenants en santé au niveau des districts sanitaires (CCISDS), le Laidu Mètre.

Dans son exposé, le Dr Kéïta a expliqué point par point comment ces différentes approches ont contribué à améliorer la santé des mères et enfants, aussi il a invité les médias à faire large diffusion de ces informations.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

