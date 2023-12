Situation de l’épidémie de la dengue au Mali : Plus de 700 cas confirmés et 30 décès enregistrés

Le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assan Badiallo Touré, a procédé le mardi 19 décembre 2023 au lancement de l’opération de lutte contre l’épidémie de la dengue. C’était au Garbal de Faladié, en Commune VI du district de Bamako.

Selon Mme la ministre, la Commune VI a été choisie pour lancer l’opération de lutte contre la dengue à cause du nombre de cas y enregistrés. Des opérations de fumigation et de pulvérisation viennent de démarrer à Bamako en vue d’anéantir ces moustiques.

“La fumigation et la pulvérisation vont se faire non seulement dans tout Bamako, mais aussi sur tout l’étendue du territoire national. On va appeler les gens à observer les mesures d’assainissement parce que ces moustiques se reproduisent dans les eaux stagnantes, les déchets non évacués. On veut aussi sensibiliser la population parce qu’elle sera en face des agents qui passeront pulvériser. On fera le maximum pour épargner les personnes et détruire les moustiques lors de ces opérations”, a-t-elle indiqué. La dengue est une maladie virale et le traitement est symptomatique. “A la date du 19 décembre 2023, le Mali est à plus de 700 cas de dengue confirmés avec une trentaine de décès. Les services de santé sont en train de donner le meilleur d’eux-mêmes pour lutter contre la maladie et les tests sont disponibles au niveau des centres de santé”, a déclaré la ministre de la Santé et du Développement social.

Comme conseil à la population malienne, le ministre demande la salubrité partout. “Que nos endroits soient sains et dès qu’on sent les symptômes du paludisme et qu’après traitement il n’y a pas d’évolution, il est préférable d’aller dans le centre de santé le plus proche, se faire diagnostiquer et si c’est la dingue, de faire le traitement adéquat”.

Aux dires de Dr. Itama Mayikuli Christian, représentant par intérim du bureau de l’OMS au Mali, cette épidémie est combinée à d’autres germes comme Zika.

“L’épidémie de la dengue est une très grande préoccupation actuellement de l’OMS parce qu’on vient de constater que tout un continent est affecté par la hausse des cas de dengue à tel point qu’il y a 10 jours, l’OMS a décrété une classification des niveaux les plus élevés de cette crise. Au niveau de la région africaine, il y a dix pays qui ont notifié des cas de dengue, parmi lesquels, il y a cinq qui sont vraiment en épidémie activée. “Il s’agit du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Cap Vert”, a-t-il déclaré.

Il a signalé qu’ils fournissent de l’effort au niveau de l’OMS pour la mobilisation de ressources. “On va continuer à faire des plaidoyers pour qu’ensemble cette épidémie puisse s’inverser et qu’on arrive à l’interruption de la transmission de ce virus au niveau du Mali“, a mentionné Dr. Itama Mayikuli Christian, représentant par intérim du bureau de l’OMS au Mali.

Il a rappelé que la lutte contre une épidémie implique la communauté. “Il faudrait que dans notre stratégie, la communauté comprenne correctement de quoi s’agit-il, les modes de transmissions et de préventions”. Notons que c’est la deuxième fois que cette épidémie fait des ravages au Mali. Les tout-premiers cas avaient été confirmés en novembre 2019.

Marie Dembélé

