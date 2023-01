Du 24 au 26 décembre 2022, la communauté Jama’at Islamique Ahmadiyya du Mali a tenu sa 14ème édition de la conférence nationale annuelle appelée Jalsa Salana sur le thème : « La relation avec le calife » à Hadiqatul-Mahdi de Koulikoro. La rencontre a réuni 7150 participants venus de 311 localités de l’intérieur du pays et de la sous-région. La cérémonie était présidée par le représentant résident du Jama’at Islamique Ahmadiyya au Mali, Jaffar Ahmed Butt.

Trois jours durant, la présente rencontre a été émaillée par des exposés, des informations, des projections vidéo, des histoires de l’islam et de la vie de son noble prophète, Mohammad (Paix et salut sur lui), toutes les ressources nécessaires pour une bonne formation spirituelle. Après les mots de bienvenue du président du comité d’organisation et non moins le missionnaire de la région de Koulikoro, Mamadou Daou, s’est focalisé sur des messages d’encouragement des participants et des conseils sur la quête perpétuelle du savoir. Selon lui, le saint Coran et les enseignements du saint prophète, Mohammad (paix et salut sur lui), soulignent l’acquisition de la connaissance comme un devoir impérieux d’un musulman.

Dans son discours, le représentant résident de Jama’at Islamique Ahmadiyya au Mali, Jaffar Ahmed Butt, a rappelé que cette 14ème édition de la conférence annuelle a permis de débattre onze sous thèmes avec les participants en vue d’augmenter leur amour d’Allah et d’augmenter leur amour du saint prophète Mohamed (Paix et salut sur lui). Toutes choses qui, selon lui, permettront aux participants de pratiquer les commandements d’Allah et les sunnas du prophète Mohamed (PSL).

A l’en croire, cette conférence annuelle vise à réformer les participants à travers l’éducation et la formation pour le suivi des commandements de l’islam. « Notre objectif est de réformer les gens pour leur montrer qu’en tant que fidèle, qu’en tant que croyant, ce n’est pas le nom seulement, mais le suivi des 700 commandements du saint Coran et de prendre le saint prophète Mohamed comme modèle » ; a-t-il expliqué.

Avant d’ajouter que toute la communauté de Jama’at Islamique Ahmadiyya doit suivre un seul guide spirituel dont l’objet de la présente conférence de renforcer les relations avec ce dernier (calife). Rappelons que le but premier de cette convention est de permettre à chaque participant de faire notamment, l’expérience des bienfaits religieux et d’améliorer leurs connaissances religieuses. Il s’agit également pour les participants de favoriser leur introduction mutuelle et de renforcer les liens fraternels au sein de cette communauté.

Selon lui, la Jalsa présente de nombreux avantages pour les participants. A cette occasion, les membres doivent profiter pour renouveler leur foi et leur spiritualité personnelle, rencontrer et nouer des amitiés avec d’autres membres de la communauté. Il s’agit aussi d’accueillir de nouveaux membres dans le giron de la communauté et de se souvenir de ceux qui sont décédés l’année précédente et prier pour eux.

Moussa Dagnoko

