1994 – 2023, le PMU-Mali a 29 ans : Une date, des réalisations, mais aussi le mérite du DG Fassery

Créé en août 1994, le Pari mutuel urbain, plus connu sous la dénomination de PMU-MALI, a connu des balbutiements. Société malienne d’économie mixte, ayant son siège à Bamako, le PMU-MALI regroupe l’ensemble des jeux de hasard (courses de chevaux, loto, paris sportifs) sur le territoire national. La date anniversaire de la première course officielle des chevaux dans notre pays, est le premier septembre 1994. L’institution hippique malienne est passée de l’amateurisme au professionnalisme. Que de chemin parcouru ! Le PMU-MALI est membre de l’Association africaine des loteries d’État.

En plaçant le PMU-Mali dans son contexte, sa création procède de la volonté des dirigeants de l’époque de créer des conditions pour générer des ressources au trésor public malien, de résorber le chômage incandescent, de financer enfin des travaux d’intérêt public et des œuvres sociales. Si le contexte malien était défavorable en raison des préjugés mal conçus sur le cheval, le défi à relever n’était une sinécure.

Déjà, en 1986, il faut savoir qu’une approche stratégique internationale a été initiée par le groupement d’intérêt économique PMU. Son but était de doper un axe d’assistance technique et de création de réseau en Afrique fondé sur les courses de chevaux françaises. Ainsi, en 1994, une dizaine de pays d’Afrique dont le nôtre acceptait la retransmission télévisée des courses de chevaux. C’est de cette idylle que le PMU a été créé. Et le premier septembre comme début d’activité.

LES ACTIONNAIRES DU PMU ?

Le PMU-MALI a un capital de 300 millions de FCFA composé de 30.000 actions d’une valeur minimale de 10.000 FCFA. La part de l’État est majoritaire avec 75% (22.500 actions) soit une cagnotte de 225 millions de FCFA. Les 25 autres actions sont partagées entre les personnes physiques morales, les opérateurs économiques, les jeunes diplômés, les partants volontaires à la retraite, les travailleurs compressés, soit 75 millions de FCFA. Avec un tel capital, le PMU-MALI se retrouve dans le gotha très fermé des dix premières entreprises du Mali.

DU TIERCÉ AU QUINTÉ : EFFET BOULE DE NEIGE

Tout commence par le tiercé qui se courait les jeudi et samedi. Vu l’engouement des Maliens pour les chevaux, le Quarté fera son apparition en douceur. Le PMU-MALI envisage alors de programmer cette course le mardi auquel le jeudi sera plus tard associé. Les courses prennent de l’essor et le Quinté pointe à nos portes. Une fois les vannes du Quinté ouvertes (mercredi, vendredi et dimanche), les paris vont prendre une autre dimension. La masse à partager s’envole et dépasse alors les 300 millions de FCFA par course. Le tabou selon lequel le pari est un péché eu égard à la religion est levé. La liste des millionnaires se rallonge. Le PMU est devenu fréquentable. Et pour couronner le tout, les Points de courses en direct, plus connus sous le sobriquet PCD, sont créés. Le hic, c’est que le PMU-MALI est passé d’une phase d’amateurisme à une phase professionnelle. Plus concrètement, les paris étaient écrits et acheminés à la main. Le travail était fastidieux, rudimentaire et lent. En cas de pluie, il y avait la lenteur et la lourdeur administrative. Mais l’informatisation et l’arrivée des machines à permis une grande révolution dans les jeux et les parieurs sont devenus plus confiants, convaincus qu’il n’y a plus de place à la fraude. Actuellement, le Quinté et le Trio se courent tous jours dans les PCD, sauf le dimanche. Au-delà des PCD, le Quinté est prévu les mercredi, vendredi et dimanche pendant que le quarté se court les mardi, jeudi et samedi. A noter que le tiercé est apanage quotidien sauf le lundi en dehors des PCD.

LES MISSIONS DU PMU-MALI

Le PMU-MALI n’est pas né ex nihilo. Dans un pays musulman comme le nôtre, l’idée d’un jeu de hasard était mal perçu surtout par les religieux qui y voyaient un péché à travers les paris. Mais ce goulot d’étranglement a été franchi avec réussite. Cela dit, la première mission du PMU-MALI est de participer en tant qu’entreprise citoyenne à la mobilisation de l’épargne en renflouant les caisses du trésor public et de réaliser des investissements. Le PMU-MALI a accouché dans la douleur avec des lendemains incertains düs certainement aux préjugés défavorables qui planaient sur les paris. On se rappelle, à l’époque, que les populations étaient réfractaires dès qu’on évoquait les chevaux, que l’appel d’offres a même été boudé par les imprimeurs pour la confection du programme officiel.

LE PMU-MALI COMME ACTEUR DE DÉVELOPPEMENT

Le PMU-MALI apporte à l’économie nationale des contributions intéressantes sous forme d’impôts, de taxes et d’autres redevances. Il a enregistré des avancées significatives dans son évolution. Cette mue est à mettre à l’actif de la direction qui a su saisir des opportunités pour atteindre une croissance macroéconomique fiable. A commencer par la participation de la société hippique au capital de la très sérieuse Banque malienne de solidarité (BMS-sa) avec un montant qui culmine à 360 millions de FCFA.

Au titre du développement à l’échelle nationale, il faut noter :

– L’extension de la couverture de la télévision nationale à hauteur de 1,1 milliard de FCFA ;

– Des décaissements relatifs aux travaux d’assainissement des villes maliennes dont le montant s’élève à 240 millions de nos francs ;

– La contribution au fonds d’aide de l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (APEJ) à hauteur de 500 millions de FCFA ;

– La construction du lycée de Sébénikoro…

Concernant les œuvres caritatives, le PMU-MALI a fait don de médicaments aux structures sanitaires (hôpitaux), de véhicules au ministère de la justice et au ministère de la sécurité intérieure notamment les commissariats de police. Il y a aussi des kiosques conçus pour les policiers sur certaines grandes artères de Bamako.

A l’interne, le PMU-MALI a mis l’accent sur des critères de compétence, d’intégrité ou de probité morale, le sens élevé de la conscience professionnelle, de l’assiduité et des relations humaines. Ce n’est pas tout car les revendeurs et les Guichetiers ont été revalorisés, point d’ogre d’un changement qui se veut presque radical.

Pour les parieurs, le but a été atteint puisqu’il s’agissait de redistribuer les gains à leur endroit, mais aussi de faire bénéficier la Nation malienne aux ressources générées. C’est la preuve que le PMU-MALI est un exemple de gestion et de développement participatif. Vu sous ce chapitre, l’institution hippique a créé des centaines de millionnaires et de multi millionnaires.

Aujourd’hui, force est de reconnaître que grâce au travail cumulé des uns et des autres, l’informatisation, le management, le recours à l’intégrité morale et à la compétence, le PMU-MALI a atteint des résultats probants et flatteurs. Tout le monde est dévoué pour une cause commune. C’est pourquoi le PMU-MALI a atteint un résultat record avec un total bilan passant de 6 milliards en 2021 à 21 milliards pour l’année 2022. Ce résultat exceptionnel est à mettre à l’actif du DG Fassery Doumbia et toute son équipe. La construction prochaine d’un logement social pour les travailleurs vient parachever une embellie architecturale qui force l’admiration et le respect.

Issiaka SIDIBÉ

