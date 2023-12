20e anniversaire d’orange au Mali : Une caravane sillonne les six communes de Bamako et la ville de Kati

Dans le cadre de sa caravane pour célébrer son 20e anniversaire au Mali, Orange-Mali s’est déplacé le vendredi 9 décembre 2023, dans la Commune VI du district de Bamako, au terrain municipal de Magnambougou. Orange, à travers cette caravane, voulait réaliser les festivités avec les populations de tout le district de Bamako.

Depuis 20 ans, Orange-Mali joue un rôle de mécénat auprès de la population en proposant ses services et en soutenant des projets de développement de la société. Pour célébrer cet anniversaire, l’entreprise de téléphonie mobile a partagé sa joie avec la communauté à travers la caravane N’Donko.

Cette caravane vient de sillonner les six communes de Bamako. Initialement, c’était du 17 novembre au 9 décembre 2023, date à laquelle le grand show qui devait marquer la fin des festivités allait se tenir. Aux dires de Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, chef de division communication institutionnelle et sponsoring d’Orange-Mali, Kati a voulu faire partie des festivités, donc le grand show aura lieu le 16 décembre 2023 à la place du Cinquantenaire.

“Les différentes compétitions qui se sont tenues dans toutes les communes de Bamako et qui se tiendra à Kati également sont le football ; basket-ball (dames et hommes) ; E-sport, autrement appelé PlayStation avec les options E football 23, Fifa 2023 et Street Fighter V. Il s’agissait de sélectionner les champions du district de Bamako dans ces différentes disciplines”, a-t-indiqué.

A l’entendre, les gagnants des 6 communes se retrouveront pour déterminer le vainqueur du district de Bamako lors de la grande finale prévue pour le 16 décembre. Des prix importants sont à gagner.

“Le plus grand gagnant empochera la somme d’un million de F CFA. Le deuxième aura 500 000 F CFA et 300 000 F CFA pour le troisième. Retenons que le gagnant de la compétition E-sport représentera le Mali au championnat Orange E-Sport Expérience qui aura lieu en Côte d’Ivoire, lors de la Can-2023”, a confié la responsable de division communication institutionnelle et sponsoring d’Orange-Mali.

Une animation dénommée N’Donko, c’est-à dire mon talent, mon savoir-faire, fait partie de la compétition. Il s’agit de détecter et récompenser les talents culturels et artistiques de chaque commune dans les catégories chant, chorégraphie, jonglage de ballons, comédie et acrobaties.

Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :