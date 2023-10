28ème édition du mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion : La première semaine consacrée aux personnes du 3ème âge

Dans la matinée du mardi 3 Octobre, Mme le Ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré, a lancé à la Maison des Ainés de Bamako, les activités nationales de la 28ème édition du Mois de la Solidarité et de lutte contre l’exclusion, couplées au lancement de la caravane santé du 3ème âge à Bamako, Tombouctou, Gao, Diéma et Kati.

Cette cérémonie a enregistré la présence du parrain de cette 28ème édition du Mois de la Solidarité et de lutte contre l’exclusion, à savoir, le nonagénaire l’Officier d’artillerie à la retraite, le Lieutenant Toumani Sidibé, du représentant de la Marraine Touré Lobbo Traoré, du représentant du Maire de la Commune IV, de la représentante de la Fondation Orange-Mali et de plusieurs ainés du 3ème âge.

Célébré chaque mois d’octobre au Mali, le Mois de la Solidarité et de lutte contre l’exclusion pour sa 28ème édition a pour thème : « Solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Malikura ».

Comme les autres années, durant tout le mois d’octobre, avec l’accompagnement du gouvernement, des activités sociales seront organisées à Bamako et dans toutes les régions du Mali dans le but de venir en aide aux personnes démunies et de promouvoir l’entraide et le vivre ensemble. Le lancement de la caravane santé du 3ème âge s’inscrit dans ce cadre-là. Cette caravane qui se déroulera du mois d’octobre au mois de décembre, prévoit de réaliser plus de 5.000 consultations et 600 chirurgies de la cataracte. Elle sera couplée à une caravane de consultations médicales pour les personnes du 3ème âge en médecine générale, cardiologie, urologie et diabète dans les localités de Gao, Tombouctou, Diéma et Kati après le lancement officiel à Bamako. Elle est entièrement financée par la Fondation Orange-Mali à hauteur de 43 millions de Francs CFA.

Dans son allocution, la Ministre de la Santé et du Développement Social, Colonel Assa Badiallo Touré, a demandé aux personnes âgées de multiplier des bénédictions pour notre patrie qui est en train de chercher son entière souveraineté. Et de poursuivre que cette caravane santé du 3ème âge constitue la première activité des quatre semaines thématiques du Mois de la Solidarité et de lutte contre l’exclusion. Ainsi, dira-t-elle, la première semaine de cette 28ème édition est dédiée aux personnes âgées. En parlant du choix du parrain de cette 28ème édition en l’occurrence l’Officier d’Artillerie Toumani Sidibé, elle dira que sa désignation témoigne son dévouement au service de la nation durant toutes ses années de service sous le drapeau national. Pour elle, le choix du thème de cette 28ème édition n’est pas un fait du hasard. Cela, pour la simple raison, estime Mme le Ministre en charge du Développement social, que le Mali, notre pays est engagé dans une refondation. De même, que nos plus hautes autorités ont basé leurs actions sur le respect de la souveraineté nationale, le respect des choix stratégiques et de partenariat opéré par le pays et la sauvegarde de l’intérêt de la population d’où le thème « Solidarité au service de la paix, de la stabilité et développement dans le Malikura ». La Ministre Touré d’indiquer que pour soutenir et renforcer les valeurs de la solidarité qu’incarne notre pays, nos autorités ont institué le mois de la solidarité comme instrument de réduction de la pauvreté. « J’exhorte tout le monde à aider ceux qui sont dans le besoin durant ce mois. Seule l’entraide pourra nous faire avancer », a-t-elle soutenu.

Les activités du Mois de la Solidarité et de lutte contre l’exclusion se poursuivront sur toute l’étendue du territoire national.

A noter que dans le cadre des activités de cette première semaine consacrée aux personnes âgées, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita, a tenu, le jeudi passé, à rendre visite à la doyenne d’âge de Bamako, Maimouna Sangaré, qui vit en Commune 3 du District de Bamako, en vue de lui apporter son soutien au nom du peuple malien. Dans la même dynamique, le lendemain c’était au tour du Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maiga, de faire le même exercice chez le doyen d’âge de la Commune 4 du Distinct de Bamako. Ont aussi sacrifié au rituel les autres Présidents des Institutions de la République.

Adama Tounkara

