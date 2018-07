Les administrateurs de l’agence d’aménagement des terres et de fourniture de l’eau d’irrigation (ATI) ont tenu le jeudi 5 juillet 2018 la 3ème session ordinaire de leur conseil d’administration. C’était à la direction des finances et du matériel du ministère de l’agriculture sous la présidence du ministre de l’Agriculture, le Dr Nango Dembélé.

L’agence d’aménagement des terres et de fourniture de l’eau d’irrigation a tenu sa 3ème session qui s’est attelée sur les points suivant : l’examen du rapport d’activités de 2017 l’examen de l’état d’exécution du budget de 2017 ; l’examen du budget ; l’examen du projet de programme d’activités 2018 ainsi que celui de l’accord d’établissement de l’agence.

Dans son discours d’ouverture, le ministre de l’agriculture, Dr Nango Dembélé est revenu sur les missions de ladite agence. Qui est l’un des engagements majeurs du projet de société du Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, elle est un instrument de promotion du développement durable de l’agriculture malienne.

Et pour cela l’ATI œuvre en vue d’assurer à l’ensemble des maliens, une sécurité alimentaire durable avec une réduction considérable du niveau de pauvreté de la population. Etablissement public à caractère industriel et commercial, l’agence contribue à la satisfaction des besoins en terres agricoles aménagées, et elle vient en appui aux réalisations des infrastructures et des équipements ruraux dans les bassins de production et accompagne les producteurs dans la gestion des aménagements hydro-agricoles.

Pour la concrétisation de ses activités, l’ATI s’est focalisée sur son opérationnalisation et la préparation de projets d’accompagnement. Et dans ce cadre, l’agence a enregistré l’arrivée des agents de diverses catégories du domaine comme noté par le ministre de l’agriculture.

Par ailleurs on retient que l’ATI s’est également chargée de la réalisation technique et financière du programme des nouveaux villages agricoles (20 programmés dans les bassins de production agricole). Et conformément au programme présidentiel, le programme 2014-2018 prévoit l’aménagement de 100 049 ha en maîtrise totale de l’eau et 47 848 ha en maîtrise partielle de l’eau sur financement du gouvernement du Mali.

La session a donné l’occasion au ministre Dembélé de rappeler l’ambition de son département qui ne cherche qu’à apporter les changements institutionnels, technologiques et économiques nécessaires au développement des chaînes de valeur pour une agriculture moderne, compétitive et respectueuse de l’environnement.

N’oubliant pas de remercier les PTF notamment la Banque mondiale qui appuie l’ATI , le ministre de l’ agriculture a lancé le site de l’agence au bénéfice d’un développement durable.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :