41ème session du Comité de Suivi de l’Accord (CSA) : La satisfaction des participants

Après quelques mois de suspension à cause du contexte sociopolitique du pays, les sessions du Comité de suivi de l’accord ont repris. La 41ème session s’est tenue, le 16 novembre 2020, sous la présidence de l’Ambassadeur d’Algérie au Mali, président du CSA. L’occasion pour les participants d’exprimer leur satisfaction.

Dans un communiqué publié le 17 novembre, le 1er responsable de la Minusma a salué la tenue de la 41ème session du CSA. « Cette session, la première depuis la mise en place de la Transition, a été rehaussée de la participation d’éminentes personnalités, en premier lieu S.E. Monsieur Moctar Ouane, Premier ministre, qui a exposé les quatre axes d’action prioritaires pour le Gouvernement de transition dans le cadre du processus de paix : 1) redynamisation du processus DDR ; 2) accélération des réformes politiques et institutionnelles ; 3) soutien aux actions de développement et ; 4) relance du chantier de la réconciliation nationale », lit-on dans le communiqué.

Selon le communiqué de la Minusma, à la lumière des orientations formulées par les trois personnalités éminentes, enrichies par les commentaires des membres du Gouvernement présents, chargés respectivement de la Réconciliation nationale ; de l’Économie et des Finances ; de l’Administration territoriale et de la Décentralisation ; de la Défense et des Anciens Combattants ; de la Sécurité et de la Protection civile ; de la Jeunesse et des Sports ; de la Refondation de l’État et des Relations avec les Institutions ; du Travail et de la Fonction publique, porte-parole du gouvernement ; et de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille ainsi que ceux des représentants des Mouvements signataires et de la communauté internationale auxquels s’ajoutent les rapports des quatre sous-comités thématiques, les participants ont fait une déclaration commune.

Les participants ont, selon la Minusma, salué « l’attachement des autorités de la Transition et des mouvements signataires à l’application de l’Accord et à son accélération en tant que seule voie à même de permettre au Mali de préserver durablement sa stabilité et de relever les défis multiples auxquels il fait face ». Ils se déclarent, indique le communiqué de la Minusma, encouragés par la consécration de l’Accord dans les textes de référence de la Transition et par la participation des mouvements signataires au processus de mise en place des organes de la Transition ainsi que par la désignation de représentants des mouvements signataires au sein du gouvernement.

Un point fort. Les participants à cette 41ème session du CSA se sont félicité «de l’inclusion effective de neuf représentantes femmes au sein du CSA et envisagent de poursuivre les consultations sur la possibilité d’élargir l’inclusion des femmes dans d’autres mécanismes de l’Accord ». Ils se sont également félicités « de la ferme volonté du Gouvernement de tout entreprendre en vue de renforcer la confiance et la cohésion au sein de la Partie malienne de façon à ce qu’elle puisse parler, désormais, avec une seule voix ».

Selon la Minusma, le Gouvernement du Mali a réitéré sa détermination de redynamiser le cadre de concertation inter-malien en vue de diligenter la mise en oeuvre de l’Accord durant l’intersession avec l’objectif de parvenir, avant la prochaine session du CSA, à l’élaboration d’une feuille de route consensuelle. Cela, dit-on, permettrait, entre autres : de clôturer, dans un délai raisonnablement court, les actions prioritaires prévues dans les quatre volets de l’Accord, y compris celles relatives à l’opérationnalisation des nouvelles entités administratives ; au parachèvement du processus du DDR accéléré et son extension à l’objectif de 3000 ex-combattants ; au retour des services sociaux de base, en particulier en matière d’éducation et au lancement des premiers projets pilotes dans le cadre du Fonds du Développement durable ; et à la reprise des auditions publiques de la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR) ; et de se projeter sur le restant du processus de mise en œuvre de l’Accord en adéquation avec les objectifs et le calendrier de la Transition.

Les participants à cette 41ème session du CSA ont également salué l’engagement de la Communauté internationale à poursuivre son accompagnement à la Partie malienne durant cette phase de transition.

B. Guindo

