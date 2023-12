4ème édition du Gala de bienfaisance de l’association ALEGRIA (SOS TALIBE) : Les fonds récoltés serviront à la formation et l’insertion socio professionnelle de 100 jeunes ” filles en situation de rue”

Plusieurs invités de marques ont pris part à la 4ème édition du Gala de bienfaisance de l’association ALEGRIA (SOS TALIBE) le samedi dernier à l’hôtel de l’Amitié. Au nombre desquels les représentants des deux parrains de l’événement que sont le ministre commissaire à la Sécurité alimentaire, Redouane Ag Mohamed Ali, et l’opérateur économique malien résidant à Dubaï, Mohamed Samassékou. On notait également la présence de l’ancien président de l’Assemblée nationale du Mali, Moussa Timbiné…Nous vous proposons en intégralité le discours prononcé par la présidente de l’association Alegria, Adama Samaké, lors de cette énième édition dont les fonds récoltés profiteront à la formation et à l’insertion socio professionnelle de 100 jeunes ” filles en situation de rue”.

C’est avec une profonde gratitude et une grande émotion que je vous accueille tous ce soir à la 4ème édition du Gala de bienfaisance de l’association ALEGRIA, placé sous le thème poignant des “Filles en situation de rue”. Cet événement revêt une importance capitale, car il s’agit de mettre en lumière une réalité douloureuse, mais également de rallier nos forces pour apporter un changement significatif dans la vie de ces jeunes filles qui ont connu les rues comme leur seul foyer. Je tiens tout particulièrement à saluer nos parrains de prestige.

Monsieur le ministre Redouane Ag Mohamed Aly et Mohamed Samassékou, qui ont généreusement accepté de soutenir notre cause. Leur engagement renforce notre détermination collective à faire une réelle différence dans la vie des plus vulnérables. Le thème de cette année, “Filles en situation de rue“, trouve ses racines profondes dans la triste réalité que traversent les jeunes filles au Mali. La situation de guerre et le flux massif de réfugiés du nord vers le sud ont déchiré le tissu social de notre nation, laissant derrière eux un héritage de douleur et de souffrance. Cette crise géopolitique a eu des conséquences directes sur l’augmentation du nombre d’enfants talibés et de jeunes filles se retrouvant livrées à elles-mêmes dans les rues. Ces enfants, souvent invisibles aux yeux de la société, portent le fardeau des conflits et des déplacements forcés. Leurs histoires sont le reflet poignant de la façon dont la géopolitique peut déchirer des vies innocentes et altérer l’avenir de toute une génération. C’est pourquoi, en tant qu’association, notre mission est de récolter des fonds ce soir pour l’insertion, la scolarisation et la réhabilitation de ces jeunes filles. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer les autorités présentes, les acteurs politiques, les associations dévouées à la cause humanitaire, les influenceurs qui utilisent leur voix pour le bien commun. Votre présence ici ce soir témoigne de l’unité de notre communauté dans la lutte contre l’injustice sociale. Mesdames et Messieurs, grâce à votre générosité et à votre soutien continu, nous pouvons offrir une lueur d’espoir à ces jeunes filles qui ont tant souffert. Chaque contribution compte, chaque geste fait la différence. Ensemble, nous pouvons reconstruire des vies et offrir un meilleur avenir à ces filles en situation de rue. Merci à chacun d’entre vous pour votre présence et votre engagement envers une cause aussi noble. Que cette soirée soit le point de départ d’un changement significatif et positif dans la vie de ces jeunes filles. Merci. “

Commentaires via Facebook :