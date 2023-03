6ème Conseil d’Administration de l’ONI : La structure garde le cap de ses performances

Le ministre d l’industrie et du Commerce, M. Mahmoud Ould Mohamed a procédé le jeudi 16 mars 2023 à l’ouverture des travaux de la sixième session ordinaire du Conseil d’Administration de l’Observatoire national de l’Industrie.

La présente réunion avait à l’ordre du jour : l’examen de l’état de la mise en œuvre des recommandations de la session précédente à savoir le rapport d’exécution de l’année 2022 ; le programme d’activités 2023 et du budget au titre de l’année 2022. Procédant à l’ouverture de la séance, le ministre Mahamoud Ould Mohamed, a rappelé la mission de l’ONI à savoir aider à la décision pour une meilleure orientation des politiques publiques. L’ONI est chargée d’effectuer des recherches dans le domaine de l’industrie, d’analyser l’incidence des mesures législatives et réglementaires sur la promotion du secteur industriel, et contribuer à l’évaluation des politiques afin de booster le secteur de l’industrie.

La présente session a été opportune pour le ministre Mahmoud Ould Mohamed de féliciter l’ONI pour ses réalisations et ce malgré un difficile contexte marqué par une crise multidimensionnelle. Elle est parvenue à réaliser ses activités à hauteur de 96% pour un taux d’exécution du budget de l’ordre de 98%. Au titre de l’année 2023 son budget prévisionnel s’élève à 138745000F CFA contre 78178099FCFA en 2022. Pour 2023, la directrice générale l’ONI, Mme Traoré Niamoney Baby, déclare que la priorité sera donnée à la dissémination des résultats des études réalisées notamment celles de l’année précédente pour les rendre à la disposition du grand public (décideurs du secteur privé, chercheurs et universitaires). En plus de la vulgarisation du projet d’appui de l’ONI qui a été élaboré assorti d’un plan stratégique visant à renforcer les capacités opérationnelles de la structure.

Khadydiatou SANOGO

