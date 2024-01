6ème conseil d’administration du CNAPESS : Le budget pour l’exercice 2024 fixé en recettes et en dépenses à 384 687 000 FCFA.

Les membres du conseil d’administration du Centre National d’Appui à la Promotion de l’économie sociale et solidaire (CNAPESS) ont tenu, ce jeudi 25 janvier, la 6ème session à Bamako. Elle s’est soldée par l’adoption d’un budget de 384 687 000 FCFA et consacré à l’exercice 2024

Cette 6ème session du conseil d’administration du Centre National pour la promotion de l’économie Sociale et Solidaire a réuni l’écrasante majorité des administrateurs qui y siègent. A l’ouverture des travaux, le conseil technique du ministre de la santé et du développement social, Adama Diamouténé est revenu sur le sous-financement, les retards chroniques et les difficultés de décaissement des crédits alloués au CNAPESS. Des difficultés qui, selon lui, ont été marquées par une réduction de la dotation budgétaire de l’État et du Programme 2.062, l’absence de mobilisation des ressources auprès des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), des mobilisations des ressources propres et le non-financement du PROSAC’ESS, sur lequel de nombreux espoirs avaient été placés.

Selon le représentant du ministre ces difficultés n’ont pas entamé la détermination et les efforts déployés par la Direction du Centre en 2023, laquelle a atteint certains résultats encourageants. Il s’agit surtout de la mise en œuvre de 14 activités sur 33 prévues, soit un taux de réalisation physique de 42,42%, contre 25% en 2022, de l’appui à 170 organisations et entreprises d’économie sociale et solidaire sur une prévision de 400, soit 42,50% de réalisation. Aussi, la Direction du CNAPESS a réalisé des formations d’une centaine d’élus et personnels techniques des collectivités territoriales , à l’endroit des membres et responsables de 30 sociétés coopératives en gestion administrative, financière et comptable dans la région de Kayes sur l’ économie sociale et solidaire ayant bénéficié de formation en 2022 et années antérieures dans les régions de Kita et Sikasso… Le Directeur général du CANPESS, Koussou Diabaté, s‘est réjoui du succès du forum national sur la sensibilisation des élus sur l’économie sociale et solidaire. Il en cité également l’élaboration et la validation du comité pédagogique et scientifique du centre de manuel opérationnel de renforcement des capacités du centre d’accompagnement sur le terrain.

Le conseiller technique du ministre indique que toutes ces activités ont été réalisées grâce à la mobilisation de ressources atteignant 129 169 915 FCFA, sur une prévision de 383 765 000 FCFA), soit un taux de mobilisation de 33,66%, surpassant les 24,53% de l’année 2022. « Ces ressources mobilisées proviennent principalement du Budget d’État (subvention aux établissements publics et du Programme 2.062 : Renforcement de la Protection sociale et de l’Économie solidaire », a ajouté le conseiller technique Adama Diamouténé. Poursuivant que la programmation 2024 se repose sur plusieurs axes majeurs, notamment le renforcement des actions en direction des groupes cibles, l’amélioration des capacités opérationnelles du Centre par la formation continue du personnel et l’acquisition d’équipements adéquats, la réalisation d’études et de recherches, ainsi que le développement du partenariat. Le budget pour l’exercice 2024 de ces activités du CNAPESS s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme 384 687 000 FCFA, soit une augmentation légère de 0,24% par rapport à 2023.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

