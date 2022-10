La 97ème session extraordinaire du Conseil d’administration de l’Institut National de Prévoyance Sociale s’est tenue le jeudi 29 septembre 2022. C’était en présence du président du Conseil d’administration, M. Yacouba KATILE, des administrateurs et du Directeur général de l’INPS, M. Ousmane Karim COULIBALY.

A l’ordre du jour de cette session : l’examen et l‘adoption du budget 2022 réaménagé; l’augmentation du capital de la Banque Malienne de Solidarité ; l’emprunt obligataire de l‘État et le projet de polyclinique en joint-venture. Du mot d’ouverture du PCA, on retient qu’en dépit des crises multiformes que notre pays connait, la Direction générale de l‘Institut National de Prévoyance Sociale et son personnel ont décidé du maintien du niveau du budget prévisionnel de 2022. D’où son accompagnement et celui de tous les administrateurs à la Direction générale et à tout le personnel. Avant de demander à la Direction de densifier les partenariats économiques pour permettre à I’INPS de mieux conforter sa trésorerie de réaliser les objectifs stratégiques qui lui seront fixés. Il a informé qu’au plan financier, au regard des tendances observées sur le taux de réalisation des recettes (60%) au 31 août 2022, soit 144 612 473 884 FCFA sur 240 17 4 207 7 43 F CFA, les prévisions au 31 décembre 2022 sont maintenues. Selon M. KATILE, « Des actions fortes doivent être entreprises par les différents services de recouvrement afin de booster le taux de réalisation. Des virements de crédits sont apparus nécessaires au niveau de certains chapitres budgétaires de recettes concernant les chapitres des majorations de retard, les produits contentieux et les cotisations du régime, de protection contre la maladie. S’agissant des dépenses des besoins nouveaux se sont imposés en raison de certaines nécessités de service, ce qui va modifier le niveau prévisionnel de certains chapitres de dépenses. « Pour des prévisions annuelles de 221 815747 743 FCFA, les dépenses ont été exécutées à hauteur de 127 568 683 807 FCFA au 3110812022, soit un taux d’exécution de 58%. Si les prévisions annuelles sont maintenues, toutefois, des virements de crédits budgétaires sont nécessaires pour prendre en charge les besoins nouveaux et équilibrer certains postes déficitaires », apprend-on de M. le président du C.A. Lequel a formulé le vœu que cette session soit porteuse d’espoir que I’ensemble des travailleurs placent en notre Institut.

Adama DIARRA, Service des Relations Publiques, INPS

RENFORCEMENT DE CAPACITE DU CAPITAL HUMAIN A L’INPS : Le socle de l’optimisation des résultats du personnel

Renforcer les capacités des agents de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) sur la mise en œuvre de la procédure de contrôle médical, de liquidation et du paiement des dossiers Assurance Maladie Obligatoire et les conventions internationales et accords de paiement signés par l’INPS, tel est le sens de cette formation que l’INPS a organisée à l’intention de ses travailleurs le lundi 03 octobre 2022 au Centre de Formation Professionnelle, de Perfectionnement et des Stages.

La cérémonie d’ouverture était présidée par le Directeur Général adjoint de l’INPS, Dr. Mamadou Bakary DIAKITE. Lequel a, d’entrée de propos, expliqué que cet « important évènement s’inscrit dans la dynamique de la nouvelle politique d’optimaliser les résultats du personnel au sein de l’INPS ». Avant d’ajouter que : « la formation est le socle de la réussite de toute entreprise en ce qu’elle joue un rôle déterminant dans la réalisation des missions et l’atteinte des objectifs de l’Institut National de Prévoyance Sociale ». Il a indiqué que : « la maitrise des outils et de la technique de travail est indispensable pour la prise en compte des besoins spécifiques des usagers et de leurs satisfactions » C’est pourquoi, « la Direction Générale, a inscrit dans le programme d’activités 2022 de l’institut une série de formations orientées vers le renforcement de capacités Procédures Financières et la maitrise des relations de travail qui est une priorité à l’INPS », a-t-il laissé entendre. Le DGA d’apprendre que : « les thèmes choisis seront exposés par des cadres praticiens rompus à la tâche et qui disposent de compétences avérées ». Avant de donner son quitus aux travaux, M. DIAKITE a invité les formateurs à ne ménager aucun effort pour susciter l’engouement autour des modules sur lesquels la formation porte. Il a aussi et surtout exhorté les bénéficiaires (agents de l’INPS) à l’assiduité, à la ponctualité et à une forte participation aux échanges au bénéfice d’eux-mêmes et de celui de l’Institut National de Prévoyance Sociale.

Adama DIARRA, Service des Relations Publiques, INPS

Commentaires via Facebook :