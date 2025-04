Abdoul Madjid Ag Mohamed Ahmed dit Nasser Ansary, la défense de la République chevillée au corps

By

L’honorable Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmed, dit Nasser Ansary, Amanokal de la grande tribu Kel Ansar, non moins Vice-président du Comité Interparlementaire de l’UEMOA, membre du Conseil National de Transition (CNT), Inspecteur des douanes, c’est de lui qu’il s’agit. L’homme au parcours rarissime dans la défense de la patrie.

De ce fait, l’histoire contemporaine du Mali et de la sous-région ouest-africaine ne saurait s’écrire sans évoquer le parcours exemplaire d’un homme de paix, de dialogue et d’engagement : l’honorable Abdoul Magid ag Mohamed Ahmed, plus connu sous le nom de Nasser Ansary.

Fils légitime de la noble tribu Kel Ansar, dont il incarne aujourd’hui la dignité en tant qu’Amenokal, il a su conjuguer sagesse traditionnelle et modernité institutionnelle. À travers ses fonctions nationales et régionales, il incarne la figure du chef rassembleur, de l’acteur de réconciliation et du bâtisseur d’un avenir commun.

En tant qu’Inspecteur des douanes depuis 2008, il a servi avec intégrité et compétence, défendant les intérêts économiques du Mali. Son engagement pour la justice et la transparence l’a naturellement conduit à des fonctions politiques, notamment au sein du CNT, où il œuvre pour une transition apaisée et inclusive.

À l’échelle sous-régionale, son élection au poste de Vice-président du Comité Interparlementaire de l’UEMOA témoigne de la reconnaissance de ses pairs et de son influence croissante. Il y défend les principes d’unité, d’intégration et de solidarité entre les peuples ouest-africains.

Partout où il passe, Nasser Ansary porte un message : la paix n’est pas une option, c’est un devoir. Sa voix résonne comme un appel à la réconciliation, au dialogue entre les communautés, et au respect des institutions.

Chef traditionnel respecté, parlementaire aguerri, homme de terrain et de conviction, il demeure un repère pour la jeunesse et un espoir pour les populations du Sahel. Que la paix, la prospérité et l’unité continuent à accompagner le parcours de ce digne fils de la Nation et de l’Afrique.

Bocary Dicko/Journaliste consultant

NB : le titre est de la Rédaction.

Commentaires via Facebook :