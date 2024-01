Abdoul Majid Ag Mohamed Ahmed Al Ansary dit Nasser appelle au maintien au pouvoir du colonel Assimi Goïta

À l’occasion de la 2e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, le Chef général de la Tribu des Kel Ansar du Mali, Abdoul Majid Ag Mohamed Ahmed Al Ansary dit Nasser, a répondu, le dimanche 14 janvier, à l’invitation des Sages de Ségou. Au cours de son intervention, l’Amenokal des Kel Ansar a appelé au maintien au pouvoir des autorités actuelles.

« Ce que le Colonel Assimi Goïta a posé comme acte, normalement on ne doit même pas aller aux élections. Il doit être le président éternel du Mali ». Ces propos sont du Chef général de la Tribu des Kel Ansar du Mali, Abdoul Majid Ag Mohamed Ahmed Al Ansary dit Nasser, qui s’exprimait à l’occasion de la journée nationale de la souveraineté retrouvée à Ségou.

Devant les sages de la cité des Balazans, l’Amenokal de la tribu Kel Ansar, qui dit parler en toute sincérité, a indiqué que le Colonel Assimi Goïta a posé « des actes qu’aucun chef d’Etat du Mali n’a jusqu’ici posés ». C’est pourquoi, il dit soutenir le président de la transition tout en lui faisant des prières et des bénédictions. « Parce qu’il a posé des actes qui ont permis aux Maliens de lever la tête en Afrique », a-t-il dit avec force.

Membre du Conseil national de la transition (CNT), Nasser se réjouit de la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée sur toute l’étendue du territoire national. Toute chose qui, selon lui, a rendu heureux « tous les Maliens ». « Cela sous-entend que ceux qui dirigent le pays aujourd’hui doivent rester », a-t-il martelé sous un applaudissement nourri de l’assistance.

Nasser, boubou blanc et turban visé sur la tête, se tenant magistralement derrière le pupitre, justifie le maintien du Colonel Goïta au pouvoir par le fait que « le travail n’est pas encore fini ». C’est ainsi qu’il a listé les préoccupations du peuple malien. « Nous avons besoin de sécurité. Nous voulons le retour des déplacés et des réfugiés chez eux. Nous voulons circuler librement de Kayes à Kidal. Et cela ne peut se faire qu’avec des autorités actuelles », a-t-il insisté.

AES, une chance cruciale pour la lutte contre le terrorisme

Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmed Al Ansary dit Nasser a, dans la foulée, remercié le président de la transition qui a non seulement réhabilité les légitimités traditionnelles mais aussi décrété une journée de souveraineté nationale. « Il est à saluer et à féliciter avec tout son gouvernement », a-t-il souligné. Dans la même veine, l’Amenokal des Kel Ansar a félicité les forces armées et de sécurité du Mali qui travaillent nuit et jour pour protéger la population et ont permis la libération de la région de Kidal.

Concernant l’Alliance des Etats du Sahel, l’Amenokal a indiqué que c’est une chance cruciale pour la lutte contre le terrorisme et le développement économique et social. « Il faut vraiment soutenir les trois Etats -Niger, le Mali, le Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Car, assure-t-il, le Mali seul ne peut pas faire face à la lutte contre le terrorisme. Il faut pour cela une alliance entre les Etats du Sahel, a-t-il martelé. Avant de terminer, Nasser a remercié les sages de Ségou pour leur invitation et s’est dit ravi de l’accueil qui lui a été réservé.

Abdrahamane SISSOKO

