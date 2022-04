L’association de défense des droits humains Temedt en faveur d’une conférence de presse organisée le 28 avril 2022 à son siège, a commémoré la date historique du décret de l’abolition de l’esclavage signé en France le 27 avril 1848. Une cérémonie couplée au lancement d’un nouveau projet intitulé : défions l’esclavage sur le travail et l’ascendance au Mali qui est en phase primaire.

Le coordinateur de Temedt Abdoulaye Macki accompagné des membres de Temedt ont animé cette conférence de presse qui visait d’une part a porté à public ‘ le projet défions l’esclavage sur le travail et l’ascendance au Mali’ un projet d’assistance qui pour le moment est en phase primaire, il a un coût d’environ 75 millions pour une durée 24 mois. Et l’autre objectif de la conférence était de commémorer la date du 27 avril 1848, date de signature du décret de l’abolition de l’esclavage signé en France. A l’occasion les responsables de Temedt ont profité pour rappeler le caractère absurde et barbare de l’esclavage une pratique qui perdure dans nos sociétés notamment dans certaines localités du Mali. Selon le coordinateur de Temedt, il y a environ 800000 esclaves au Mali dont 200 qui sont assujettis à des maîtres. Soulignant le caractère inhumain de l’esclavage, les conférenciers feront un rappel historique de l’esclavage qui a existé dans la quasi-totalité des sociétés que ça soit en occident, Asie, Moyen orient ou en Afrique . Une pratique dont l’Europe s’est défaite avec l’évolution des mentalités et l’introduction des concepts portés par les défenseurs de droits humains. Ainsi la date du 10 mai a été reconnue comme journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions par la France. Une évolution d’ailleurs félicitée par les conférenciers qui souhaitent un tel progrès des mentalités sous nos cieux. En effet, si grâce aux actions combinées des défenseurs de droits humains notamment ceux de Temedt ont permis de réaliser des résultats significatifs dans la lutte contre l’esclavage au Mali, il n’en demeure pas moins que le pays ne dispose pas encore de loi spécifique à son abolition . Toutefois les membres de Temedt restent confiants sur l’avancement de l’avant projet de loi qui est sur la table des décideurs.

La présente a été idoine pour des personnes victimes de violence physique de témoigner de la barbarie vécue dans leur localité pour avoir soutenu la lutte contre l’esclavage.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

