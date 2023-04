Accréditation de la CNDH du Mali au statut ‘A ‘ : M.Aguibou BOUARE reçu par le Président du CESC

Le Président du Conseil Economique, Social et Culturel, M.Yacouba KATILE a reçu le mercredi 12 avril dernier, au siège de l’institution sis à Koulouba, une délégation de la Commission Nationale des Droits de l’homme conduite par son Président, M.Aguibou BOUARE.

A la faveur de la réunion annuelle de l’Alliance Mondiale des Institutions Nationales des Droits de l’Homme, notre pays a été auréolé à travers la remise solennelle du certificat d’accréditation au statut ‘’A’’ à la Commission Nationale des Droits de l’homme (CNDH).

Il s’agissait à travers cette visite de la CNDH au Conseil Economique, Social et Culturel de présenter au Président de la 8e institution de la République cette consécration au Statut A.

« Le Conseil Economique, Social et Culturel est l’une des plus importantes institutions constitutionnelles de notre pays. Il est un mécanisme de garantie et occupe toutes les générations des droits (Economiques, sociaux et Culturels). Nous nous inspirons beaucoup de vos différentes éditions de recueil des attentes besoins et des problèmes de la société civile », a expliqué le Président de la CNDH. Et ce, avant de préciser que cette consécration majeure recherchée par notre pays depuis deux décennies constitue un indicateur sûr de la conformité de la CNDH malienne « aux principes de Paris », à travers son indépendance, son impartialité, son objectivité et son professionnalisme. M. BOUARE a également tenu à signaler que cette reconnaissance induit par ailleurs l’engagement de l’Etat du Mali à respecter ses obligations nationales et internationales, malgré les défis liés aux questions de droits de l’Homme dans le contexte de crise multidimensionnelle que traverse le pays.

« Le Mali, hier incompris dans la défense, le respect des droits humains fondamentaux, le Mali tancé au niveau des Nations unies pour être un habitué des violations de ces mêmes droits, le Mali est aujourd’hui honoré d’être parmi les grands soucieux des valeurs humaines qui font les grandes civilisations » s’est réjouis le Président du CESC. Il a ensuite salué cette prouesse réalisée par la CNDH sous le leadership éclairé de son Président qui n’est d’autre que M.Aguibou BOUARE.

Yacouba KATILE a, en outre, exhorté le Président de la CNDH et son équipe à persévérer dans l’analyse objective pour rendre dira t-il, la connaissance des moindres atteintes aux droits des citoyens.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication CESC

