Dans le cadre de son programme d’activité, l’association Tamouzôk-Alliance pour la paix et la concorde (APC) a tenu une conférence de presse ce dimanche à Bamako. Objectif affiché : informer l’opinion publique nationale sur les objectifs, les valeurs et les initiatives de l’association pour contribuer à la consolidation de la paix et de l’unité nationale du Mali. C’était sous l’égide de son président, Alhamdou Ag Ilyène, ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration.

Créée en novembre 2024, les objectifs de l’association Tamouzôk-Alliance pour la paix et la concorde (APC) tiennent en trois mots : aider, participer et contribuer à ramener la paix et de reconstruire la concorde nationale sans laquelle il ne peut y avoir la cohésion sociale. Trouvant ses inspirations dans les recommandations des Assises Nationales de la Refondation et celles du Dialogue Inter maliens, l’association Tamouzôk a pour but de contribuer à la promotion de la paix, de la justice sociale, de la cohésion sociale et de la consolidation de l’unité nationale du Mali.

Tirant les leçons du passé notamment la gestion communautariste de la crise dans notre pays, l’association Tamouzôk s’inscrit dans la vision de l’Etat notamment la gestion républicaine des affaires de la Nation. « Nous sommes là pour accompagner les pouvoirs publics et tous les acteurs de la société civile à la restauration de la paix et à la construction de la concorde nationale », a déclaré son président Alhamdou Ag Ilyène et par ailleurs ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration.

Même si l’association est composée des personnalités de toutes les sensibilités et composantes des régions du nord du Mali, les membres de l’association affirment être ni communautaristes encore moins régionalistes : « Notre objectif, notre crédo, c’est la gestion républicaine des affaires de l’Etat. Nous voulons nous mettre au-dessus des communautés et des contingences individuelles pour pouvoir aboutir à une résolution républicaine des problèmes », a insisté Alhamdou Ag Ilyène.

Contrairement à ce que certains pensent, souligne le ministre Alhamdou Ag Ilyène, une association ne peut pas faire la paix dans un pays. « C’est l’Etat du Mali qui fait la paix au Mali avec qui il le veut, avec qui il juge nécessaire pour l’intérêt du peuple malien. Ce n’est pas aux associations » a fait remarquer le président de Tamouzôk. Pour Mossa Ag Attaher, ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, l’association Tamouzôk n’a aucun complexe de tout mettre en œuvre pour contribuer à la paix et à parler avec tout le monde y compris les membres des groupes armés. « C’est d’ailleurs ceux qui sont en belligérance avec l’Etat qu’on doit chercher à parler. C’est auprès d’eux qu’on doit user de tous nos efforts pour leur faire revenir à la raison », a-t-il rappelé avant d’ajouter : « Nous sommes ici en mission pour la paix. Et la mission pour la paix n’a pas de limite ».

Il faut rappeler qu’outre les deux ministres cités ci-dessus, l’association Tamouzôk est composée de Oumou Sall Seck, ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Haïdara Aïssata Cissé dite Chato, Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmad dit Nasser, tous membres du CNT, e Général Alhadji Gamou, gouverneur de la région de Kidal et bien d’autres.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

