La Première Dame du Mali, Keita Aminata Maiga, Présidente de l’ONG AGIR, a signé en milieu de matinée du 9 juillet 2019, une convention avec la Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire représentée par M.Habib Bledou , Directeur Général. La convention qui vient d’être signée entre l’ONG AGIR et la Banque Atlantique, porte sur la mise en place d’un projet pilote de création d’une école verte dans chacune des 6 communes du district de Bamako. L’ONG AGIR sera responsable de l’éducation technique du projet avec le soutien financier de la Banque Atlantique à hauteur de 16 millions de FCFA pour la construction de deux écoles vertes. L’ONG AGIR , depuis des décennies est engagée dans le cadre de l’amélioration de la qualité de la vie des populations et de favoriser une meilleure implication des populations dans les questions relatives à la protection de l’environnement. La Première Dame du Mali s’est engagée pleinement à travers l’OPDAD dans l’éducation des enfants et leur mieux être .

Après la cérémonie de signature de convention, M. Habib Bledou a été reçu en audience par la Première du Mali pour évoquer d’autres sujets de partenariat entre les deux entités pour le mieux être des populations. A sa sortie d’audience , M. Bledou après avoir salué et remercié la Première Dame et le Président de la République, SEM Ibrahim Boubacar KEÏTA pour les efforts qu’ils ne cessent de déployer au quotidien en faveur de la promotion de la solidarité envers les plus vulnérables, a déclaré « Notre sommes engagés à financer plusieurs projets de développement humain et social . Nous avons trouvé dans ce projet de l’ONG AGIR, justement l’opportunité de pouvoir toucher les plus petits en contribuant à l’amélioration de leur cadre de vie . C’est un honneur pour la Banque de pouvoir agir dans le développement de l’éducation au Mali ». Le Banquier s’est engagé également en face de la Première Dame et les proches collaborateurs de ONG AGIR à poursuivre les efforts de solidarité de la Banque Atlantique.

La convention a été signée au Cabinet de la Première Dame Koulouba.

Cellule de Communication et des Relations Publiques de la Présidence de la République

