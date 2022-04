Le secrétaire général de la Commune rurale de Fourou, Adama Nowoye Traoré, a cédé les 10% de son salaire en guise d’appui à la Transition pendant tout le temps que vont durer les sanctions injustes de la Cedeao et de l’Uemoa à l’encontre de notre pays.

Il a rempli toutes les formalités nécessaires avant d’informer les autorités locales, régionales et nationales de sa décision de céder cette tranche de son salaire en guise de soutien à l’État.

Pour son acte hautement patriotique, le secrétaire général de la Commune rurale de Fourou a reçu une lettre de remerciements et de félicitations du président de la Transition et du gouvernement. La lettre lui a été remise hier à Sikasso, par le gouverneur de la région, Daniel Dembélé. La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives, des chefs de services régionaux et des élus de Kadiolo et de Fourou.

Après avoir salué les autorités municipales, le chef de l’exécutif régional de Sikasso a placé l’événement dans son contexte. Il a expliqué que c’est par correspondance de la Primature que les autorités régionales de Sikasso ont été invitées à remettre officiellement la lettre de remerciements et de félicitations des plus hautes autorités de l’État à Adama Nowoye Traoré pour son acte hautement patriotique. Daniel Dembélé a souhaité que son geste patriotique fasse des émules à travers le pays.

Le gouverneur de région a remis la lettre au préfet de Kadiolo qui l’a transmise à son tour au bénéficiaire. De son côté, le secrétaire général de la Commune rurale de Fourou a remercié les autorités avant de déclarer être surpris de l’ampleur de la cérémonie car pour Adama Nowoye Traoré, il a simplement accompli un devoir de citoyen.

Fousseyni DIABATÉ

Amap-Sikasso

Commentaires via Facebook :