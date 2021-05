Après un temps de clandestinité : Boubou Cissé à Niamey

Enfin, l’ancien Premier ministre, Dr. Boubou Cissé se trouve actuellement à Niamey, au Niger, auprès de sa famille. Il a quitté Bamako lundi soir par un vol de Turkish Airlines pour rejoindre son épouse d’origine nigérienne. Selon nos informations, Dr. Boubou Cissé compte passer un bon moment aux côtés de sa dulcinée et de ses enfants. On parle déjà de plusieurs semaines.

Notons que l’ancien Premier ministre, ministre de l’Economie et des Finances sous IBK était cité dans l’affaire de déstabilisation de la Transition. Après la mise en liberté de Mohamed Youssouf Bathily et co-accusés par la Cour suprême, Dr. Boubou Cissé a fait un message pour remercier la justice malienne. “En ce septième jour béni du mois sacré de ramadan, la Cour suprême du Mali vient de rejeter le pourvoi inscrit par le procureur général près de la Cour d’appel de Bamako contre l’arrêt du 2 mars 2021 de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako ayant annulé la procédure et ordonné la mise en liberté de tous les inculpés dans l’affaire dite de «déstabilisation de la Transition et de complot contre le gouvernement». Cette décision de la Cour suprême de notre pays vient mettre un terme définitif à cette sinistre affaire, et souhaitons-le, aux persécutions inutiles et tentatives d’atteinte à notre honneur et à notre dignité dans le cadre d’un complot imaginaire. Je salue cette décision de justice qui va permettre à des innocents, Mohamed Youssouf Bathily, Vital Robert Diop, Youssouf Kansaye, Mamadou Koné et Aguibou Tall, abusivement détenus depuis près de quatre mois, de recouvrer la liberté et de retrouver leurs familles. J’ai toujours exprimé ma confiance en la justice de mon pays qui vient encore une fois de prouver son indépendance et sa crédibilité”.

El Hadj A.B. HAIDARA

