Assemblée élective du syndicat des impôts: Soungalo Traoré est le nouveau Secrétaire Général

Plus de suspens, Soungalo Traoré a été désigné la semaine dernière, par ses pairs à assurer le secrétariat général de la section du syndicat des impôts. Le tout nouveau SGAL promet de rassembler la famille syndicale et se dit prêt à défendre les intérêts vitaux des travailleurs. C’est dans une atmosphère collégiale que cette assemblée s’est tenue le jeudi 17 octobre 2023 au Mémorial Modibo Keita sous la supervision du SYNTAD, une branche affiliée à l’UNTM. Le désormais secrétaire général place son mandat sous le signe de rassemblement et de l’union. L’émotion était forte mais pleine de responsabilité car, explique le SGAL, il s’agit d’un syndicat issu de la plus grande administration du pays. Par ailleurs, M Traoré entend s’atteler à rassembler l’ensemble des travailleurs des impôts, parler du même langage afin de relever les défis de l’heure et ce, au grand bonheur des travailleurs. 《 Nous n’avons pas la grosse tête, nous ferons tout pour que l’ensemble des personnels soient ensembles, un défi que nous allons relever avec la tête haute》, a-t-il indiqué avant d’inviter ses camarades à persévérer dans le travail en vue de combler les déficits budgétaires du Mali. Rappelons que le bureau actuel est composé de 63 membres et Aliou Ousmane Daou était le secrétaire général du bureau sortant.

Yacouba COULIBALY

