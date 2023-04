Assises de Kayes sur l’esclavage par ascendance et pratiques assimilées : Les attentes de la CNDH

La Commission nationale des droits de l’Homme s’est saisie, depuis au moins cinq ans, des violations et atteintes des droits humains en lien avec l’esclavage par ascendance et les pratiques assimilées. A cet effet, elle a eu à formuler des recommandations pertinentes à l’attention des autorités notamment une stratégie de lutte axée sur la sensibilisation, le plaidoyer, la répression, le cas échéant, de toute infraction en lien avec cette atteinte à la dignité humaine.

Aussi, suite à la tenue, du 17 février au 17 mars courant, de la session spéciale de la Cour d’assises de Kayes sur les dossiers relatifs à la pratique de l’esclavage par ascendance ; se fondant, entre autres, sur la Constitution du 25 février 1992, la Charte de la transition du 1er octobre 2020 (modifiée), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, l’institution nationale des droits de l’Homme (CNDH) félicite le gouvernement du Mali et les autorités judiciaires locales pour cette avancée significative en matière de lutte contre l’impunité en lien avec le fléau de l’esclavage par ascendance ; encourage le gouvernement dans le respect de ses engagements à protéger et respecter les droits humains, à lutter efficacement contre l’esclavage par ascendance ; invite le gouvernement à initier, dans les meilleurs délais, un dialogue inclusif en vue de la résolution durable de cette question préoccupante ; rassure l’opinion publique nationale et internationale qu’elle suit, conformément à son mandat, avec une attention soutenue la situation des droits de l’Homme en général, la question de l’esclavage, en particulier.

Pour la CNDH, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée.

Le président

Aguibou Bouaré

Chevalier de l’Ordre national

