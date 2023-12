Atelier Bilan et Perspectives Right2Grow 2023 : Une Évaluation Majeure pour l’Avenir

L’atelier bilan annuel 2023 de Right2Grow s’est tenu au grand Hôtel de Bamako, avec la participation des responsables du programme, des partenaires, des responsables communaux et des services techniques. Pendant deux jours, du mercredi 20 au jeudi 21 décembre 2023, les participants ont évalué l’exécution du programme pour 2023 et ont discuté des perspectives pour les deux prochaines années.

Lors de cet atelier, les acteurs ont souligné les succès obtenus dans la lutte contre la malnutrition et le Wash, ils ont partagé aussi les bonnes pratiques mises en place. Ils ont également identifié les difficultés rencontrées et proposé des solutions pour améliorer la mise en œuvre des activités.

Dans l’ensemble, cet atelier a permis de faire le point sur les actions réalisées en 2023 et de se projeter pour les années à venir afin de consolider les acquis et d’atteindre les objectifs fixés dans la lutte contre la malnutrition.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Dr Djibril BAGAYOKO, chef de la cellule de coordination de la lutte contre la malnutrition, en compagnie du Dr Adama DIARRA de WORLD VISION et du Dr Ibrahim DEMBELE, coordinateur par intérim du programme RIGHT2GROW.

Dans son discours d’ouverture, le Dr Bagayoko a salué l’engagement fort du programme, qui a permis de démocratiser la nutrition dans les zones d’intervention, notamment à travers les 24 communes championnes. Il a également souligné l’importance des Comités de Veille Citoyenne (CVC) qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la malnutrition. Le Dr Bagayoko a encouragé les acteurs du programme à consolider les acquis et à maintenir leur position de leader, car selon lui, il est plus difficile de se maintenir en tête que d’y parvenir.

De son côté, le Dr Ibrahim DEMBELE a salué les avancées majeures du programme, qui est devenu un modèle pour les acteurs du développement en raison de ses résultats encourageants. Il a souligné que l’adoption volontaire d’une approche multisectorielle a été le véritable catalyseur de ces progrès. Les réalisations du programme dans différents secteurs ont permis aux responsables communaux d’intégrer de manière systématique les préoccupations liées à la lutte contre la malnutrition dans leurs plans de développement. Cette évolution positive a été saluée par le Dr Dembélé, qui considère qu’il est important de célébrer les succès tout en tirant des enseignements des défis rencontrés.

Le Dr Adama Diarra de WORLD VISION a également exprimé sa satisfaction et son enthousiasme devant les résultats du programme, qui ont suscité l’adhésion de tous les acteurs impliqués. Il a souligné l’importance de capitaliser sur les nombreux changements obtenus et de les partager avec l’ensemble des parties prenantes. Il a conclu en exhortant les participants à s’engager pleinement afin de mieux orienter les actions à venir et de capitaliser sur les avancées réalisées.

Il convient de rappeler que le programme Right2Grow mène des actions de plaidoyer et de suivi budgétaire dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WASH), de la nutrition et de la sécurité alimentaire. Avec une durée de vie de 5 ans, soit jusqu’en 2025, le programme intervient à l’échelle nationale ainsi que dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et dans la nouvelle région de Koutiala.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

