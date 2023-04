Bamako. Grand rassemblement pour exiger le départ de la Minusma

A l’appel du Mouvement Yèrèwolo Débout les Remparts, les quelque 3 300 de la salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture ont refusé du monde. Le public venu nombreux réclame le départ de la Mission de l’Onu du Mali. Des femmes avec des balais. Après une demi-heure de ‘’ prêche’’ contre la Minusma, le leader du mouvement, Adama Ben Diarra, a mis le feu à un casque de couleur bleue.

Maliweb.net – « Des emplois bien payés à la Minusma. Voici la principale raison pour laquelle certains veulent saborder notre lutte patriotique », a indiqué, au pupitre de cette grande mobilisation, Jeamille Bittar. Selon l’homme politique, d’autres ont également monnayé leur dignité pour ainsi se retourner contre le mouvement. Cependant, a expliqué Bittar, mettre fin aux conséquences néfastes de la MINUSMA au Mali sont plus importantes que quelques emplois. « On vous a appelé, on ne veut plus de vous, mais partez ! », a affirmé Jeamille Bittar.

« Certains nous disent pourquoi les autorités ne prennent pas un décret pour mettre tout simplement fin au mandat de la MINUSMA » , a rapporté Bassaro, l’un des leaders de Yèrèwolo. Et d’ajouter : Ceux-là n’ont rien compris aux enjeux d’un tel acte pour les autorités de la transition. « La Minusma est là pour nous le peuple et c’est nous le peuple qui la fera partir de notre pays », a tranché Bassaro dans une ambiance électrique.

Pourquoi la Minusma doit partir ?

Au cours du meeting, il est revenu à Siriki Kouyaté, le parolier du mouvement Yèrèwolo, d’égrener les raisons pour lesquelles la Minusma doit urgemment partir du Mali. « Le tribunal de l’histoire a jugé la Minusma », a indiqué Siriki Kouyaté. « Et le verdict rendu par le meilleur juge « le temps » a désigné la Minusma comme ennemis de la paix au Mali », a déclaré Siriki Kouyaté.

Selon le parolier du mouvement Yèrèwolo, il existe au moins 10 raisons qui justifient le départ de la Minusma du Mali. Il a cité entre autres : le fait que la mission est une fabrication française pour servir ses intérêts et ceux de ses alliés occidentaux ; l’agenda caché de la mission pour la séparation du Mali. Cela s’est manifesté, selon Kouyaté, par plusieurs actes notamment la participation régulière de la Minusma à la fête dite de l’indépendance des séparatistes de Kidal. Aussi, accuse Kouyaté, la Minusma prépare des rapports « mensongers » sur la question des droits de l’homme pour intimider les autorités maliennes qui se battent la vraie souveraineté du Mali.

23 juin… RDV devant la Minusma

En véritable maître de la salle, Adama Ben Diarra a harangué la foule pendant plus d’une demi-heure d’intervention. Ben le Cerveau a tantôt exalté le président de la transition qu’il présente comme un « seigneur de guerre ». Il a tantôt présenté la MINUSMA comme seul obstacle à la souveraineté du Mali. Pour cette raison, Adama Ben Diarra appelle ses partisans à sortir massivement le 23 juin prochain. « Sans violence, on campera devant le QG de la Minusma sept jours durant », a informé Ben le Cerveau.

À la fin de son intervention, Ben Diarra a mis le feu à un caque de couleur qui représente selon lui la fin de la Minusma au Mali. Comme à Bamako, des manifestations contre la Minusma ont lieu dans plusieurs autres localités à l’intérieur du Mali. Dans certaines villes comme Gao, meeting de soutien et meeting anti-Minusma étaient envisagés par différentes groupes de jeunes.

Mamadou TOGOLA / Maliweb.net

