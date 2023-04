Baromètre Ecofin : Le colonel Assimi Goïta au Top des Africains qui inspirent confiance

Parce qu’il tient tête à l’Occident, le colonel Assimi Goïta est considéré comme l’une des personnalités les plus sûres du continent africain. C’est du moins le résultat d’un sondage du très sérieux Ecofin auprès de ses lecteurs qui en fait foi.

La popularité dont jouit présentement le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, est indiscutable et va bien au-delà de nos frontières : panafricanistes et autres inconditionnels des luttes contre l’oppression de par le monde… voyant en lui la réincarnation des résistants à la pénétration coloniale et du courage des pères de l’indépendance du continent, des Thomas Sankara et John Jerry Rawlings.

Dans un récent sondage effectué, du 31 janvier au 2 février plus précisément par le Baromètre Ecofin, pour trouver les 50 personnalités africaines qui inspirent le plus confiance aujourd’hui, le chef de l’Etat malien arrive en tête des dix présidents africains cités. Dans cette catégorie, en plus du colonel Assimi Goïta, il y a également Paul Kagamé du Rwanda, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d’Ivoire, le Roi Mohammed VI du Maroc, et Macky Sall du Sénégal, entre autres.

Naturellement, le tombeur de feu le président Ibrahim Boubacar Kéïta et du colonel-major Bah N’Daw force l’admiration du monde opprimé parce qu’il tient tête à l’Occident, ce qui plaît beaucoup à bon nombre d’Africains. De plus, on croit qu’il va organiser des élections démocratiques, inclusives et transparentes au terme de la Transition dans les délais convenus pour le retour à l’ordre constitutionnel normal au Mali.

Si le colonel Goïta mène la danse chez les chefs de l’Etat, il est 4e au classement général remporté par le milliardaire nigérian Aliko Dangote. Cette grande fortune de l’Afrique réinvestit ses profits dans des projets industriels sur le continent, il mène un train de vie modeste et soutient d’importants programmes de santé dans son pays. Toutes choses qui expliquent sa popularité chaque jour grandissante.C’est le journaliste Alain Foka d’origine camerounaise qui s’empare de la 2e place au classement général. Il est suivi de Sadio Mané, le généreux footballeur sénégalais, qui avance d’une courte tête le colonel Assimi Goïta. Paul Kagamé, Samuel Eto’o, Tidjane Thiam, Paul Fokam, Fatou Diome complètent ce Top 10.

“Nous avons réalisé un premier sondage de notoriété qui demandait simplement de citer 10 personnalités africaines connues. Ce qui a permis d’établir une première liste de 355 noms. De cette liste, nous avons retenu les 75 noms les plus souvent cités et nous avons invité nos 88 000 abonnés à sélectionner parmi ces 75 noms, les 5 en qui ils ont le plus confiance. 755 personnes ont voté. Sur la base des résultats, nous avons établi le classement des 50 personnalités qui ont obtenu le plus de suffrages. Quelques votes multiples ont été éliminés”, souligne Ecofin en guise de méthodologie choisie.

Pêle-mêle Tony Elume, Nathalie Yamb, Didier Drogba, Ousmane Sonko, Youssou N’Dour, Alpha Blondy, Achille Bembe, Patrice Talon, Elon Musk, Paul Biya, Laurent Gbagbo, Aboubacar Vincent, Angélique Kidjo, Fally Ipupa, Mamane, Claudy Siar, Michel Gohou, Walid Regragui, Salif Traoré (Magic System) ; Lionel Zinsou, Faure Gnassingbé, Nana Akufo-Addo, Edith Brou, George Weah, Charles Blé Goudé et Kamel Daoud… font partie des 50 personnalités africaines les plus influentes.

El hadj A. B. HAIDARA

