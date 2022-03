Au Mali, plusieurs pages Facebook ont partagé un texte attribué au Président de la Transition Assimi GOÏTA. D’après nos recherches, il n’en est rien.

« Je ne suis pas Thomas Sankara, ni Jerry Rawlings, je suis Assimi Goïta. Souvenez-vous de moi comme d’un réformateur, pas d’un révolutionnaire. Souvenez-vous de moi comme le porteur d’espoir du peuple, celui qui est venu quand votre sang fut versé pour votre désir du changement ».

D’environ 13 lignes, le texte est une forme d’éveil de conscience mais aussi une façon de convaincre le peuple malien sur l’engagement et la détermination du Chef de l’État Assimi GOÏTA

Le texte est apparu sur les réseaux sociaux dans un contexte marqué par les sanctions économiques de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) contre le Mali et un soutien marqué d’une partie de la population à Assimi GOÏTA.

D’où vient ce texte ?

Nos recherches ont permis de savoir que plusieurs sites l’ont repris comme on peut le voir ici :

La publication la plus ancienne que nous avons retrouvée remonte au 11 janvier 2022 sur la page Facebook d’un utilisateur du nom de « Boissé Traoré: le côté sombre de l’histoire ». On retrouve deux autres versions du texte : l’une signée « dans la peau d’Assimi Goïta » et l’autre sous forme d’une récitation intitulée « Le combat pour la liberté ».

Pas de trace sur les comptes officiels

Nous n’avons retrouvé aucune trace sur les différentes plateformes numériques de la Primature, encore moins sur celles de la Présidence. Pas de trace non plus dans de multiples discours du chef de l’État malien, que nous avons parcourus, depuis sa prise de fonction. Un responsable à la Présidence a indiqué à BenbereVerif ne pas avoir eu connaissance de ce texte.

Même si aucun démenti officiel n’a été fait, il n’existe aucune trace sur les plateformes officielles et nous n’avons retrouvé non plus aucune version audio du discours supposé. La Présidence malienne n’a pas non plus confirmé l’appartenance du texte au Président de Transition.

Par Aliou DIALLO

Commentaires via Facebook :