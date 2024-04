Être femme, noire, diplomate du Sahel et d’Afrique, c’est penser et agir autrement pour revenir aux fondamentaux de solidarité, de fraternité, de justice et d’équité réelles pour tous. Jamais le monde n’a disposé d’autant de savoir, de connaissance, de ressources et de femmes en position de pouvoir pour les concrétiser.

Faire la différence entre les femmes et les hommes de pouvoir, c’est pour nous faire autrement et œuvrer en faveur de la solidarité, de la paix, de l’équité, de la justice et de la préservation de la vie de tous nos enfants dans le monde. C’est ce qui est notre ADN, c’est ce qui nous rendra différent des hommes de pouvoir et rendra notre lutte, en tant que femmes politiques, une lutte des «justes».

Jamais le monde n’en a eu autant besoin qu’aujourd’hui. Faisons la différence…

Fatima Braoulé Meité

Ambassadrice du Mali au Canada

Commentaires via Facebook :